iPhone 15 Fiyatı Artacak

Akıllı telefon dünyasının en güçlü ismi olan Apple, iPhone 15 için kolları sıvadı. Son dönemde önemli kaynaklar seriye ilişkin bir çok bilgi ortaya çıkardı. Son çıkan raporlar, beklendiği gibi serinin oldukça pahalı olacağını gösteriyor.

iPhone 15, 200 dolar artış yaşayacak

Daha önce gelen bilgilere bakılırsa iPhone serisi, 15 Ağustos'ta seri üretime geçecek. Bilindiği üzere beklenen seri, birçok yükseltmeye sahne olacak. Bu durum cihazların da maliyetini yükseltiyor. Hal böyle olunca da maliyet satış fiyatlarına yansıyacak.

AppleInsider tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 15, 200 dolar gibi bir fiyat artışına sahne olacak. Kaynak iPhone 15 Pro'nun en az 100 dolarlık bir fiyat artışı göreceğini, serinin en güçlü oyuncusu olacak iPhone 15 Pro Max'in ise 200 dolar civarlarında bir artışa sahne olacağını belirtti.

iPhone 15 Pro'da yepyeni bir buton olacak!

En pahalı iPhone olan 1 TB'lık iPhone 14 Pro Max, Türkiye'de 87 bin 457 TL'den satılıyor. ABD'de ise 1599 dolarlık bir fiyattan satışa sunuluyor. Eğer 200 dolarlık bir fiyat artışı gerçekleşirse vergilerle beraber tahmini Türkiye satışı 99 bin TL civarında olacak. Eylül ayına kadar dolar kurunun artacağını ve Apple'ın kendi fiyat politikasını da göz önünde bulundurursak bu fiyatın çok rahat bir şekilde 100 bin TL'yi geçeceğini söyleyebiliriz.

iPhone serisinin üretimindeki maliyetin artmasında birkaç neden bulunuyor. iPhone 15, birçok yükseltmeye sahne olacak. Seride daha büyük pil ve daha büyük ekran kullanılacak. Ayrıca serinin en güçlü oyuncusunda periskop lens bulunacak. Öte yandan göre en güçlü iPhone 15, titanyum alaşımlı bir kasaya sahip olacak. Apple, iPhone 14 Pro Max'te paslanmaz çelik alaşımına yer vermişti. Titanyumun paslanmaz çeliğe göre daha hafif ve daha dayanıklı olduğunu belirtelim