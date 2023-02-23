iPhone 15 büyük bir tasarım sürprizi ile geliyor!

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan İphone 14'ün ardından gözler iPhone 15'e çevrildi. Yeni model hakkında şimdiye kadar birçok iddia ve sızıntı ortaya atılsa da son çıkan görseller iPhone 15 hakkında en yeni bilgileri ortaya koymuş durumda.

iPhone 15'te hap ve delik tasarımı yer alacak

Daha önce ortaya koyduğu doğru sızıntı görselleri ile tanıdığımız bir Twitter kullanıcısı iki adet iPhone 15 görseli paylaştı. Paylaşılan görsellerle birlikte yeni telefonun ekran tasarımı hakkında yeni bir bilgi öğrendik. Ayrıca telefonun Type-C bağlantı noktası da ortaya konmuş oldu.

Who needs half-baked renders when you have the real thing? Here's an early base model iPhone 15. (More info exclusively via @MacRumors, for now ??) pic.twitter.com/LKPzJ8YwfE — Unknownz21 ?? (@URedditor) February 22, 2023

Paylaşılan görsellere göre iPhone 14 Pro modellerinde beklediğimiz hap ve delik tasarımını iPhone 15'te göreceğiz. Gelen bilgilere göre artık Pro modellerin yanı sıra standart versiyonlar da Face ID ve ön kamera için çentik yerine bu tasarımı kullanacak. Böylece yeni nesilde tüm iPhone modelleri ekranda çentik tasarımına veda edecek.

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Apple, Face ID ve selfie kamerası için ilk olarak iPhone 14 Pro modellerinde yer verdiği ekran adasını sadece bir nesil kullanacak gibi görünüyor. Yeni nesil ile birlikte hem Pro ve standart versiyonlar hap ve delik tasarımına dönüş yapacak gibi görünüyor. Apple, Dinamik Island adını verdiği etkileşim ve bildirim özelliğini ise kullanmaya devam edecek.

Eğer fotoğraflar doğruysa iPhone 15 modellerinde USB Type-C girişinin sunulacağını doğruluyor. Avrupa Birliği tarafından alınan karara göre tüm cihazlarda ortak bağlantı noktası kullanılması zorunlu olacak. Apple de iPhone 15 ile birlikte bu kuralı benimseyecek gibi görünüyor.

2023 Eylül ayında piyasaya sürülecek yeni iPhone 15; A16 Bionic işlemci, Wi-Fi 6 ve Qualcomm X70 kullanılacak. Yeni modelde paslanmaz çelik yerine titanyum bir çerçeveye sahip olacağı da yine gelen bilgiler arasında.

Apple, iPhone 15 ile birlikte sunacağı hap ve delik tasarımı çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki siz iPhone 15 ve ortaya çıkan tasarım detayları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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