iPhone 15 Ailesi İçin Sızıntılar Devam Ediyor

Ekim ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesi ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple, iPhone 15 serisinde kamera performansını üst seviyeye çıkarmak için cam ve plastik katmanların yer aldığı hibrit lens kullanacak. iPhone 15 Pro modellerinin TSMC'nin yeni nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir A serisi çipe sahip ilk modeller olması bekleniyor. Apple'ın iPhone 15 modelleri için Sony'nin en son 'son teknoloji' görüntü sensörlerini kullanacağı tahmin ediliyor. iPhone 15 serisindeki en önemli değişikliklerden biri Type-C girişi olarak nitelendiriliyor.

Ekim ayında tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesi ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone 15 serisinde kamera performansını üst seviyeye çıkarmak için cam ve plastik katmanların yer aldığı hibrit lens kullanacak.

Apple, iPhone 15 ailesinde hibrit kamera teknolojisi kullanacak

iPhone 15 Pro modellerinin TSMC'nin yeni nesil 3nm teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir A serisi çipe sahip ilk modeller olması bekleniyor. 3nm çip teknolojisinin işlem performansını yüzde 10 ila 15 oranında artıracağı ve aynı zamanda güç tüketimini yüzde 35'e kadar azaltacağı tahmin ediliyor. A17 Bionic işlemcilerin sadece iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılacağını belirtmekte fayda var.

Apple'ın iPhone 15 modelleri için Sony'nin en son "son teknoloji" görüntü sensörlerini kullanacağı tahmin ediliyor. Sony, fotodiyotları ve transistörleri ayrı katmanlara yerleştirerek daha fazla fotodiyoda izin veren yarı iletken mimarisi kullanıyor.

Apple'dan çerçevesiz iPhone hamlesi!

1G6P adı verilen konfigürasyon ile karşımıza çıkacağı belirtilen iPhone 15 serisinde kullanılacak mercekler, bir cam eleman ve ardından altı plastik elemandan oluşacak. iPhone 15 ailesi, iPhone 14 Pro modelleriyle aynı Sony IMX sensörüne sahip olacak. Şirketin yeni modellerde daha geniş diyafram açıklığına yer vereceği, kameraların bu sayede yüzde 20'ye kadar daha fazla ışık yakalayacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

İddialara göre Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 1 inç boyutlu Sony IMX903 sensöre yer verecek. Cihazın ana kamerasının 48 Megapiksel olacağı belirtiliyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, şirketin sadece Pro Max modelinde periskop lense yer vereceğini açıkladı. Apple, iPhone 15 Pro Max modelinde 6x yakınlaştırmaya sahip 12 Megapiksel periskop lens kullanacak. Ek olarak, Sunny Optical Technology'nin tedarikçisi olduğu telefoto ve ultra geniş kameralarda beş ve altı elemanlı hibrit lensler yer alacak.

iPhone 15 serisindeki en önemli değişikliklerden biri Type-C girişi olarak nitelendiriliyor. Sızdırılan görüntülere göre Apple, tüm iPhone 15 modellerinde Type-C girişe yer verecek. Hızlı şarj teknolojisinin sadece Apple onaylı kablolar ile yapılabileceğini belirtmekte fayda var.