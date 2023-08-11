iPhone 15 Ailesi için A17 Bionic İşlemci Sızıntıları Ortaya Çıktı

2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesinde kullanılacak A17 Bionic işlemciyle ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. A17 Bionic işlemcinin performans skoru da paylaşıldı. Detaylar haberimizde.

2023'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılması beklenen iPhone 15 ailesinde kullanılacak A17 Bionic işlemciyle ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı teknik özellikleri sızdırılan A17 Bionic işlemcinin performans skoru ortaya çıktı. İşte detaylar…

A17 Bionic, performans konusunda iddialı olacak

Bir YouTuber tarafından paylaşılan görselde, Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği A17 Bionic işlemci Metal GPU testinden 25.907 puan almayı başardı. Paylaşılan sonucun, şirketin yaklaşık üç yıl önce tanıttı M1 işlemcinin Metal GPU skorundan yüzde 17 daha yüksek olduğunu belirtelim.

Sızdırılan bilgilere göre Apple, yeni geliştirdiği A17 Bionic işlemci ile işlem gücünü ikiye katlayacak. Geekbench skoru sızdırılan işlemci, tekli çekirdek testlerinde 3.986 puana ulaşmayı başardı. A16 Bionic işlemciye kıyasla tekli çekirdek skorunda yüzde 60 artış gösteren A17 Bionic, beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Apple A17 Bionic: Şimdiye kadar ki en güçlü çip nasıl olacak?

İşlemcinin çoklu çekirdek performansı ise 8.841 olarak paylaşıldı. A17 Bionic, çoklu çekirdek skorunda selefine göre yüzde 43 iyileştirmesiyle karşımıza çıkıyor.

Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile kıyaslanan A17 Bionic, rakiplerine fark atmayı başardı. Snapdragon 8 Gen 2 modelinin GeekBench 6'daki tekli çekirdek skoru 1.953, çoklu çekirdek skoru ise 5.449 olduğunu belirtmekte fayda var.

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