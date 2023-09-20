iPhone 15, 15 Pro Max'ten daha pahalı!

Evet evet başlık biraz mantığa aykırı gibi geliyor olabilir. Sonuçta hem Apple markasının hem de iPhone 15 Serisinin fiyat listeleri incelendiğinde şu ana kadarki en pahalı telefonun iPhone 15 Pro Max olduğunu görüyoruz. Fakat işin aslı başka. Aslında en pahalı model iPhone 15 Pro Max değil standart iPhone 15. Peki bu nasıl oluyor? İşte detaylar…

Beyinler yandı! iPhone 15, 15 Pro Max'ten nasıl daha pahalı olabilir?

Bu aslına baktığınızda kesin bir dille anlatılabilecek bir durum değil. Burada Apple'ın size bu fiyatlara tahattüt ettiklerine ve sunduklarına bakmamız gerekiyor. iPhone 15 Pro Max modeli 1199 dolar satış fiyatına sahip. Bu gerçekten çok yüksek bir fiyat ve zaten iPhone 15 Pro Max modeli de Apple'ın şu ana kadar ürettiği en pahalı akıllı telefon unvanının sahibi.

Bu cihaz evet çok pahalı ancak şu var. En azından 93 bin TL'ye satın aldığınız cihaz A17 Bionic işlemciye sahip olmakla beraber daha birçok üstün özelliğe sahip. Kısacası 15 Pro Max modeli satın alarak "en pahalı fakat en güçlü cihazı" kullanıyorsunuz. ve buna Android cephesinde çok az cihaz karşılık verebilecek güçte. Fakat iPhone 15 tarafında işler hiçte böyle değil.

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Konuyu tam olarak anlayabilmek için 799 dolar fiyat aralığındaki Android amiral gemilerinde bulacağınız temel özellikleri hızlıca gözden geçirelim. İlk olarak iPhone 15 serisinin en çok eleştiri aldığı 60 Hz ekran ile başlamak gerekiyor. Android cephesinde bu fiyat aralığında 120 Hz oldukça yaygın fakat iPhone 15 60 Hz ekran tazeleme hızına sahip.

Benzer şekilde Apple, Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliğini Pro modeli için saklı tutarken, aralarında Google ve Samsung'un da bulunduğu birçok Android üreticisi bu özelliği daha uygun fiyatlı telefonlarında sunuyor. Apple, konu ekran teknolojisi olduğunda müşterilerini gerçekten üzüyor.

Evet iPhone kameraları her zaman bir adım önde olmuştur fakat iPhone 15'teki 48 megapiksel çözünürlüklü kamera çokta güncel sayılmaz. Özellikle ultra geniş açı da bu durum fark ediliyor çünkü lens oldukça eski. Üstelik cihaz optik yakınlaştırma özelliğinden yoksun.

Tüm bunlara ek olarak bir de baz versiyonların eski çipleri kullandığını düşündüğümüzde iPhone 15 rakiplerine oranla oldukça pahalı oluyor. iPhone 15 Pro Max'te fiyat olarak oldukça pahalı bir konumda nerdeyse bir araba parasına telefon alıyorsunuz. Fakat verdiğiniz paranın hakkını alabiliyorsunuz. 15 serisinin baz modelinde böyle bir durum söz konusu değil.