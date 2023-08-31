iPhone 14, Uydu ile Acil SOS Özelliği ile Kadının ve Köpeğinin Hayatını Kurtardı

Apple, Uydu ile Acil SOS özelliğini iPhone 14 cihazlarla birlikte duyurdu. Cihazlara tümleşik olarak gelen bu özelliğin başta pek fazla göz önüne çıkmayacağı düşünülse de herkesi yanılttı. Can kurtarma olaylarıyla öne çıkan özellik bu sefer de yine aynı şekilde gündeme geldi. Öyle ki özellik sayesinde (dolaylı olarak iPhone 14) bir kadın ve köpeğinin hayatı kurtuldu.

Apple, Uydu ile Acil SOS özelliğini iPhone 14 cihazlarla birlikte duyurdu. Cihazlara tümleşik olarak gelen bu özelliğin başta pek fazla göz önüne çıkmayacağı düşünülse de herkesi yanılttı. Can kurtarma olaylarıyla öne çıkan özellik bu sefer de yine aynı şekilde gündeme geldi. Öyle ki özellik sayesinde (dolaylı olarak iPhone 14) bir kadın ve köpeğinin hayatı kurtuldu.

iPhone 14, can kurtarmaya devam ediyor

Apple'ın Uydu ile Acil SOS özelliği, bazı iPhone 14 kullanıcıları için cankurtaran oldu. En son kahramanlık geçen hafta isimsiz bir kadının Utah'taki Mary Jane Kanyonu'nda köpeğini gezdirirken yaşandı. Ani bir sel, hem kadını hem de köpeğini gözlerden uzaklaştırdı. Ancak iPhone 14'ün uydu bağlantısı özelliği sayesinde GPS koordinatları ilgili birimlere ulaştı.

Ani su baskını başladığında, su baskını hızla ilerleyince kadın daha yüksek bir yere ulaşamadı. Ayakkabılarını kaybetti ve kanyonun 45- 60 metre aşağısına taşındı. Uydu üzerinden Acil SOS özelliğini denediğinde "Mesaj Gönderim Hatası" şeklinde bir yanıt aldı. Acil durum mesajının Arama Kurtarma'ya akşam 19: 22'de ulaştığının farkına varmadan kanyonda çıplak ayakla yürümeye başladı.

Helikopterle arama yaptıktan sonra kurtarma ekibi kadını asıl konumundan yaklaşık 3 kilometre uzakta buldu. Ancak başka bir sorun daha ortaya çıktı. Helikopter güvenli bir şekilde inecek yer bulamadı. Bunun üzerine bir kara ekibi gönderildi ve ekip onu akşam 21.25'te "tepeden tırnağa çamurla kaplı" halde buldu. Neyse ki yaralanmamıştı ve köpeği de sağ salim kurtarıldı.

iPhone 14'te can sıkan sorun: Kullanıcılar isyan bayrağını çekti!

Halihazırda, Maui'de alevlerle çevrili arabalarında mahsur kalan bir aileyle ilgili bir hikaye de dahil olmak üzere bu şekilde çok sayıda üzücü hikaye var. Uydu ile Acil SOS özelliği bu durumların hemen hemen hepsinde başarıyla görevini yerine getirerek can ve canlar kurtardı.

Uydu ile Acil SOS özelliğinin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Eğer bir iPhone 14 sahibiyseniz bahsedilen özellik (umarız ki kullanmak zorunda kalmazsınız) bir gün sizin de işinize yarayabilir.

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