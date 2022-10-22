iPhone 14'ün kaza algılama özelliğini test ettik!

Apple'ın bu yıl tanıttığı iPhone 14 ve Apple Watch 8 serisiyle kullanıma sunduğu kaza algılama özelliğini test ettik.

Apple, geçtiğimiz yıllarda akıllı telefonları ve özellikle saatlerinde bulunan düşme algılama ve kalp atışı ölçme benzeri özellikleri sayesinde onlarca müşterisinin hayatını kurtardı. Biz de iPhone 14 ve Apple Watch 8 serisinde bulunan kaza algılama özelliğini test ettik.

iPhone 14'ün kaza algılama özelliği çalışıyor mu? Siz denemeyin!

Apple Watch 8 ve iPhone 14 serisi cihazları acil durum için ayarlama:

Desteklenen iPhone ve Apple Watch modellerinde Trafik Kazası Algılama, varsayılan ayar olarak açıktır. Aygıtınızın acil durum kişilerinizin ve acil durum müdahale ekiplerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri paylaşabildiğinden emin olmak için bu adımları uygulayabilirsiniz:

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Acil durum kişilerinize uyarı göndermek ve Tıbbi Kimliğinizi acil durum müdahale ekipleriyle paylaşmak için Sağlık uygulamasında Tıbbi Kimliğinizi ve acil durum kişilerinizi ayarlayın.

Konumunuzu acil durum kişilerinizle paylaşmak için Acil SOS için Konum Servisleri'ni açın,

iPhone'unuzda Ayarlar'a girin.

Ardından Gizlilik ve Güvenlik seçeneklerine tıklayın.

Burada Konum Servisleri içerisine girin.

Daha sonra Sistem Servisleri'ne dokunun.

Son olarak Acil Aramalar ve SOS'in açık olduğundan emin olun.

Apple Watch 8 ve iPhone 14 serilerinin kaza algılama özelliği nasıl çalışıyor?

Trafik Kazası Algılama özelliği sedan, minivan, SUV, kamyonet ve diğer binek otomobil modellerinin karıştığı önden, yandan ve arkadan çarpma ile devrilme gibi ciddi trafik kazalarını algılayabiliyor. Sonrasında ise şu adımları izliyor:

iPhone'unuz, ekranı görememe ihtimalinize karşı uyarıyı sesli olarak okur. Yanınızda yalnızca telefonunuz varsa ekranda bir Acil Arama sürgüsü görüntülenir ve telefonunuz acil servisleri arayabilir.

Apple Watch'unuz ses çalar, bileğinize titreşim gönderir ve ekran yoluyla sizinle iletişim kurmaya çalışır. Yanınızda yalnızca saatiniz varsa ekranda bir Acil Arama sürgüsü görüntülenir. Saatiniz, hücresel özellikliyse veya bir Wi-Fi ağına bağlıysa acil servisleri arayabilir.

Yanınızda iPhone'unuz ve Apple Watch'unuz varsa Acil Arama sürgüsü yalnızca saatinizde görüntülenir ve arama bağlandığında ses saatinizden gelir.

Yapabiliyorsanız acil servisleri arayabilir veya uyarıyı kapatabilirsiniz.

Herhangi bir tepki veremiyorsanız aygıtınız 20 saniyelik bir beklemenin ardından acil servisleri otomatik olarak arar.

Acil durum kişileri eklediyseniz aygıtınız, konumunuzu paylaşmak ve ciddi bir trafik kazası geçirdiğinizi onlara bildirmek için bir mesaj gönderir.

Tıbbi Kimliğinizi ayarladıysanız aygıtınızda, acil durum müdahale ekiplerinin tıbbi bilgilerinize erişebilmesi için bir Tıbbi Kimlik sürgüsü görüntülenir.

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