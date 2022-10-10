iPhone 14 serisinin yeni özelliği polisleri canından bezdirdi!

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Apple, 7 Eylül'de düzenlediği Gelecek Zaman etkinliğinde merakla beklenen iPhone 14 modellerini vitrine çıkardı. Şirket, belki de tarihinde ilk kez standart ve Pro modellerin arasındaki tasarım ve teknik özellik farklarını bu kadar belirginleştirdi. Bunun dışında serinin getirdiği en büyük yeniliklerden birisi de kaza algılama özelliği oldu.

Özellik konsepti ele alındığında oldukça faydalı ve kullanıcıların trafik kazası geçirip geçirmediğini tespit ediyor ve 20 saniye içinde kullanıcıdan yanıt alamadığı takdirde acil durum araması yapıyor. Ancak son zamanlarda yaşanan çeşitli olayların ardından akıllarda söz konusu özelliğin iyi çalışmadığı yönünde soru işaretleri ortaya çıkmaya başladı.

iPhone 14 kaza algılama özelliği polislere yanlış bildirim gönderdi

İnsanların sıklıkla tercih ettiği hız trenleri sıkı dönüşler yapabilen, dik yamaçları çıkan ve bazen de ters çevirmelerle dizayn edilmiş yükseltilmiş bir demiryoluyla adrenalin seviyesini tavan yaptıran bir yapıda. Ancak görünüşe göre geçtiğimiz ay tanıtılan iPhone 14 serisi bu tür aletler için pek de uygun değil.

Ohio'daki Kings Island eğlence parkında Mystic Timbers hız trenine binen bir kadının iPhone 14 Pro'su yolculuk esnasında otomatik olarak kolluk kuvvetlerini defalarca aradı ve kaza bildiriminde bulundu. Bu noktada yeni özellik, 911'e "Bu iPhone'un sahibi ciddi bir trafik kazası geçirdi ve telefonlara yanıt vermiyor" ibaresini ve kadının konumunu içeren yanlış bildirimi altı kez gönderdi.

iPhone 14 Pro Max maliyeti ortaya çıktı! Bu kadar kar olur mu?

Bu bildirimlerin ardından acil servisler olay yerine gittiğinde kadına hiçbir şey olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Tabii bu olay kısa süre sosyal medyada gündem oldu. Hatta konuyla ilgili yapılan bir Reddit paylaşımının altına onlarca kullanıcıdan aynı durumun kendilerine de olduğuna yönelik yanıtlar geldi.

Apple kaza algılama özelliği nedir?

Apple, 256G'ye kadar G kuvveti ölçümlerini algılayabilen yeni bir çift çekirdekli ivmeölçer ve yeni bir yüksek dinamik aralık jiroskop ile Kaza Algılama özelliğini kullanıma sundu.

iPhone 14 serisi ciddi bir araç kazasını algılayabiliyor ve kullanıcı bilinçsiz durumda olduğunda, tepki vermediğinde otomatik olarak acil servisleri arayabiliyor. Apple bu teknolojiyi geliştirmek için 1 milyon saatten fazla gerçek dünya sürüş ve çarpışma verisinden yararlandığını belirtiyor.