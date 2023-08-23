Apple'ın iPhone 15 Pro ve ?iPhone 15 Pro? Max'in (veya iPhone 15 Ultra), geçen yıl tanıtılan iPhone 14 Pro modellerini geride bırakacak 20'den fazla yeni özellik ve değişiklik sunarak bir aydan kısa bir süre içinde duyurulması bekleniyor. Peki, bilinen bilgiler ile iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro karşılaştırması yaparsak ne elde ediyoruz?

iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro: Ne bekliyoruz?

iPhone 15 Pro serisi ile ilgili bir yıldan fazla süren söylentilerin ardından, Bloomberg'den Mark Gurman , DSCC'den Ross Young, analist Ming-Chi Kuo gibi güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere dayanarak yeni nesil Pro modelleriyle sunması beklenen tüm önemli farklılıkları derledik. Bu görüşlerin çoğu doğrulandı, ancak bazıları yalnızca münferit raporlarda yer aldını belirtelim. Aşağıda hazırlanan tablo, eldeki bilgilerden ortaya çıkarılan bir teknik özellik tablosu. iPhone 15 Pro serisi için yenilikler ise şu şekilde:

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra) 90° kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasa Hafif kavisli kenarları olan hafif titanyum kasa 2,17 mm ekran çerçeveleri 1,55 mm ekran çerçeveleri 7,85 mm kalınlık 8,25 mm kalınlık Sessiz anahtarı Eylem Düğmesi Thunderbolt bağlantı noktası (480Mb/s) USB-C bağlantı noktası (20 Gb/s – 40 Gb/s) 3x'e kadar optik yakınlaştırmaya sahip telefoto kamera 6x'e kadar optik yakınlaştırmaya sahip Periskop telefoto kamera (yalnızca iPhone 15 Pro? Max) ƒ/1,79 geniş kamera ƒ/1,7 geniş kamera LiDAR tarayıcı Daha verimli LiDAR tarayıcı A16 Bionic çip (5nm) A17 Bionic çip (3nm) OLED ekran sürücü çipi (40nm) Daha fazla güç tasarrufu sağlayan OLED ekran sürücüsü çipi (28nm) 6 GB bellek 8 GB bellek U1 çipi (90nm) Yeni nesil U1 çipi (7nm) Qualcomm X65 modem Qualcomm X70 modemi Wi-Fi 6 bağlantısı Wi-Fi 6E bağlantısı Qi kablosuz şarj desteği Qi2 kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 7,5 W kablosuz şarj desteği Üçüncü taraf aksesuarlarla 15W kablosuz şarj desteği ~27W kablolu şarj desteği 35W kablolu şarj desteği 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB depolama seçenekleri Gümüş, altın, uzay siyahı ve koyu mor renk seçenekleri mevcut Gümüş, altın, uzay siyahı, lacivert ve potansiyel olarak koyu kırmızı renk seçenekleri mevcut Beyaz 1 m USB-C – Lightning şarj kablosuyla birlikte gelecek Renk uyumlu 1,5 m USB-C – USB-C örgülü şarj kablosuyla birlikte gelecek 999 dolar ve 1.099 dolardan başlıyor 1.099 dolar ve 1.199 dolardan başlıyor

Apple'ın en son telefon serisi olan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, önemli özellikleriyle dikkat çekiyor. Her iki modelde de 90 derece kenarlı cerrahi sınıf paslanmaz çelik kasalar bulunuyor. Ancak, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri, daha hafif titanyum kasaların yanı sıra hafif kavisli kenarlarla gelebilir. Ekran tasarımı da farklılık gösteriyor; iPhone 14 Pro modelleri 2,17 mm ekran çerçevelerine sahipken, iPhone 15 Pro modellerinde bu çerçeveler 1,55 mm'ye inmiş olarak karşımıza çıkabilir.

Kalınlık konusunda ise iPhone 14 Pro 7,85 mm kalınlığıyla öne çıkarken, iPhone 15 Pro 8,25 mm kalınlığıyla biraz daha kalın bir yapı sunacak gibi gözüküyor. Ayrıca, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan sessiz anahtar tasarımı, iPhone 15 Pro modellerinde yerini eylem düğmesine bırakacak.

Donanım açısından bakıldığında, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri daha yüksek performans sunuyor. 3 nm fabrikasyon süreciyle üretilen A17 Bionic çip ile güçlendirilen bu modeller, daha hızlı ve verimli bir işlem performansı sağlayacak. Ekran teknolojisi de geliştirilmiş durumda; OLED ekran sürücüsü çipi (28nm) sayesinde daha fazla güç tasarrufu elde ediliyor. Ayrıca, daha fazla bellek kapasitesi de dikkat çekiyor. iPhone 15 Pro modelleri, 8 GB bellek, iPhone 14 Pro modelleri 6 GB bellek sunuyor. Bu da daha akıcı ve çoklu görev yetenekleri anlamına geliyor.

Kamera alanında da önemli yenilikler görüyoruz. iPhone 15 Pro modelleri, özellikle iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra) modeli, 6x'e kadar optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto kameraya sahip. Ayrıca, geniş kamera da ƒ/1,7 diyafram açıklığı ile daha iyi düşük ışık performansı sunacak. LiDAR tarayıcı ise daha verimli bir şekilde çalışarak derinlik algılama özelliklerini geliştiriyor.

Bağlantı tarafında da güncellemeler mevcut. iPhone 15 Pro modelleri, daha hızlı veri transferi sağlayan USB-C bağlantı noktasına (20 Gb/s – 40 Gb/s) sahip olması muhtemelken, iPhone 14 Pro modellerinde ise Thunderbolt destekli Lightning bağlantı noktası (480Mb/s) kullanılıyor. Ayrıca, Wi-Fi 6E desteği sayesinde daha yüksek hızlarda kablosuz bağlantı elde ediliyor.

iOS 17 Beta 7

Renk seçenekleri ve depolama kapasiteleri de güncellenmiş durumda. iPhone 15 Pro modelleri, yeni renk seçenekleri olan lacivert ve potansiyel olarak koyu kırmızı renkleriyle çıkışını yapabilir. Depolama kapasitesi ise artırılmış; iPhone 15 Pro modellerinde 128 GB giriş depolama alanına veda edip 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçenekleri sunulacak. Herkesin merak ettiği fiyatlandırma ise iPhone 14 Pro modelleriyle karşılaştırıldığında biraz artmış durumda görünüyor; iPhone 15 Pro modelleri 1.099 dolardan başlayarak tüketicilere sunulması oldukça yüksek ihtimal.