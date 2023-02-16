iPhone 14 Pro vs Galaxy S23 Ultra: Hangisi daha güçlü?

iPhone 14 Pro ve Samsung Galaxy S23 Ultra performans testinde. Peki kazanan hangi model oldu? İşte detaylar.

İphone 14 Pro ve Samsung Galaxy S23 Ultra performans testine sokuldu. Qualcomm ile iş birliğine giden Samsung, S23 serisinde en güçlü Snapdragon 8 Gen 2'yi kullandı. Apple ise iPhone 14 ailesi için A16 Bionic çipini geliştirdi. Peki iPhone 14 Pro ve Galaxy S23 Ultra arasında kim kazandı?

iPhone 14 Pro, Galaxy S23 Ultra'yı açık ara farkla solladı

CompareDial tarafından yakın zamanda yapılan bir analize göre, iPhone 14 Pro, performans açısından Samsung Galaxy S23 Ultra'yı geride bıraktı. Rapor, cihazların tek çekirdekli ve çok çekirdekli Geekbench sıralamalarını karşılaştırdı.

Samsung, yeni S23 serisinde tamamen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine geçmesine rağmen, Apple'ın A16 Bionic çipini geçmeyi başaramadı. Yapılan son performans testi, iPhone 14 Pro'nun Galaxy S23 Ultra'dan güçlü olduğunu gösterdi.

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Tek çekirdek performans testinde iPhone 14 Pro 1874 puan alırken, Galaxy S23 Ultra 1480 puanda kaldı. Bu, iPhone 14 Pro'nun Galaxy S23 Ultra'yı yüzde 21 oranında geride bıraktığı anlamına geliyor. Çoklu çekirdek testlerinde ise fark yüzde 14,86'ya geriledi; iPhone 14 Pro 5384 puanla liderliğini korurken, Galaxy S23 Ultra 4584 puan aldı.

İlginç şekilde A15 Bionic ve 5 çekirdekli GPU'ya sahip eski iPhone 14, tek çekirdek performansında da Samsung Galaxy S23 Ultra'dan daha iyi performans gösterdi. Bu, Samsung'un Apple'ın silikon teknolojisine ayak uydurmak için mücadele ettiğini, ancak Apple'ın aradaki farkı daha da açtığını gösteriyor.

Samsung, S23 Ultra'da 200 Megapiksel ana kamera, daha güçlü yakınlaştırma ve astrofotoğraf araçları gibi üst düzey kamera özellikleri sundu. Ancak iPhone 14 Pro performans açısından hala önde görünüyor. Kıyaslamanın her zaman gerçek kullanımı temsil etmediğini, bireysel tercihlerin ve ihtiyaçlara göre değişebileceğini belirtmekte fayda var.