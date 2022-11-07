iPhone 14 Pro ve Pro Max teslimatına koronavirüs engeli

Apple, Çin'de yaşanan kapanma sürecinin etkilediği iPhone 14 Pro ve Pro Max teslimatı ile ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle Çin'in bazı bölgelerinde tekrar kapanma sürecine girildi. Apple, Çin'de yaşanan sorun nedeniyle aksayan iPhone 14 Pro ve Pro Max teslimatı ile ilgili açıklama yaptı.

iPhone 14 Pro ve Pro Max teslimatı koronavirüs nedeniyle gecikecek

2020 yılında ortaya çıkan koronavirüs salgını, teknoloji firmalarının tedarik sürecini aksatmaya devam ediyor. Tedarik sorunu yaşayan Apple, şimdi de Çin'de artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle üretim kapasitesini azalttı.

Şirket, Çin'in Zhengzhou kentinde bulunan iPhone 14 Pro ve Pro Max üretim tesisinde üretimin kısıtlandığını açıkladı. iPhone 14 ve 14 Plus modelleriyle ilgili herhangi bir üretim kısıtlaması bulunmuyor.

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Apple Türkiye websitesinde iPhone 14 ve 14 Plus modelleri stokta yer alırken, iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinin teslimat süresinin 4 ile 5 hafta arasında olacağı belirtilmiş. Yetkililer, üretim kapasitesinin tekrar artırılabilmesi için tedarikçi firma ile görüşme halinde olduklarının altını çizdi.

Çin hükümeti, koronavirüs önlemlerinin ne zaman kaldırılacağı ile ilgili henüz açıklama yapmadı. Zhengzhou kentinde üretimi yapılan diğer markaların da bu durumdan olumsuz etkileneceği tahmin ediliyor.

Apple, Avrupa ülkelerindeki fiyatlandırma politikaları nedeniyle de yoğun eleştiri yağmuruna tutuluyor. Fırsatçıların tedarik sorununun artması sebebiyle iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerini yüksek fiyattan satışa sunacağı tahmin ediliyor.

Şirketin websitesinde yer alan açıklama ise şu şekilde:

COVID-19 kısıtlamaları, Çin'in Zhengzhou kentinde bulunan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max montaj tesisini geçici olarak etkiledi. Tesis şu anda önemli ölçüde azaltılmış kapasitede çalışıyor. COVID-19 pandemisi boyunca yaptığımız gibi, tedarik zincirimizde çalışanların sağlık ve güvenliğini ön planda tutuyoruz.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, yüksek talep görmeye devam ediyor. Ancak, artık daha önce beklediğimizden daha düşük iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sevkiyatı bekliyoruz ve müşterilerimiz yeni ürünlerini almak için daha uzun beklemek zorunda kalacak.

Her çalışanın sağlık ve güvenliğini sağlarken normal üretim seviyelerine dönmek için tedarikçimizle yakın temas halindeyiz.

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