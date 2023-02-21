Birbirinden farklı ve renkli aksesuarlarını ülkemizde sunmaya başlayan Zore Aksesuar'ı sizler için gezdik. Birbirinden farklı…

Birbirinden farklı ve renkli aksesuarlarını ülkemizde sunmaya başlayan Zore Aksesuar'ı sizler için gezdik. Birbirinden farklı iPhone, Samsung, Xiaomi ve birçok markaya uyumlu aksesuarlar sunan Zore ile iPhone 14 Pro serisini zırhlayıp kesmeye çalıştık.

iPhone 14 Pro serisini zırhlayıp kesmeye çalıştık!

1999 yılında ticarette ilk adımlarını atan Zore Tekstil Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., 2004 yılından itibaren şirketleşerek cep telefonu ve aksesuarları ithalatı alanında sağlam adımlarla ilerlemiş ve bugün müşterilerinin güvenini arkasına alarak markalaşma yolunda hızla ilerliyor.

Hızlı gelişen ve sürekli değişim halinde olan iletişim çağına ayak uyduran ve son teknoloji ürünlerin takipçisi olan Zore, dünya telefon aksesuar trendlerini Türkiye ile ilk buluşturan marka olarak rakiplerinden farkını ortaya koyuyor.

Zore, sahip olduğu sınırsız ürün çeşidi ve sunduğu uygun fiyatlarla her müşterinin ihtiyacını kolaylıkla karşılayarak en önem verdiği "Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti" amacını yıllardır gerçekleştirmeye devam ediyor. Zore'nin sunduğu birbirinden farklı aksesuarları yerinde görerek sizlere aktardık.

Telefon fiyatları artık ulaşılamaz noktalara gelmişken kullanıcılar elindeki cihazları da maksimum seviyede korumak istiyor. Yeri geldiğinde tamir fiyatının cihaz bedelini geçtiği durumlarla karşılaştığımız bir ortamda Zore, telefonları mümkün olduğunca hasar ve zarardan koruyan aksesuar, ekran filmi ve kılıfları ile kullanıcıların tercihi oluyor.