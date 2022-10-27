iPhone 14 Pro Max 5G indirme hızı ne kadar? Sonuçlar şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda iPhone 14 Pro Max 5G indirme hızı ile ilgili bazı raporlar geldi. Raporların sonucu ise oldukça şaşırtıcı.

İphone 14 serisi piyasaya çıktıktan sonra ilk ay büyük bir ilgi odağı oldu. Bununla birlikte çeşitli büyük kuruluşlar iPhone 14 serisiyle ilgili ayrıntılı incelemeler ve çalışmalar yaptı. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde de bu incelemeler sürdü ve sonunda seriyle ilgili bazı raporlar geldi. Bu raporlara göre iPhone 14 Pro Max 5G indirme hızı ile ilgili iki rapor yer alıyor. İşte detaylar!

Yeni iPhone 5G hızının öncekinden daha hızlı olduğu ortaya çıktı

iPhone 14 serisinin piyasaya sürülmesi dünya çapında bir etkiye neden oldu. Bunun ardından ise önemli pek çok kuruluş seriyle ilgili daha detaylı araştırmalar yaptı. Araştırmaların sonucunda ise bazı raporlar ortaya çıktı. Bunlardan biri de iPhone 14 Pro Max'in indirme hızıyla ilgili oldu.

Raporlara göre indirme hızıyla ilgili iki tane rapor var. Ancak her iki rapor da benzer sonuçları gösteriyor. Bu sonuçlar, yeni iPhone 5G hızının öncekinden daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor. iPhone 14 Pro Max 5G indirme hızı, öncekinden yüzde 38 ile yüzde 50 daha hızlı şeklinde yer alıyor.

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Ookla'da yapılan yeni bir araştırma, ABD'de Apple'ın iPhone 14 ve 14 Pro modellerinin telefon performansını yüzde 40'tan fazla iyileştirdiğini doğrular nitelikte. Fakat araştırma, bir başka ülkede, iPhone 14 Pro Max'in medya 5G hızlarında yüzde 130 gibi büyük bir artış olduğunu da gösterdi.

SpeedSmart'ın yaptığı araştırmaya göre ise iPhone 14 serisi, 5G indirme ve yükleme hızlarında etkileyici bir performans iyileştirmesi gördü. Bu araştırmalardaki indirme hızları, Ookla'nın paylaştığı üçüncü çeyrek mobil ve sabit geniş bant raporuna uygun olarak değerlendirildi.

Raporlardaki en şaşırtıcı değişiklik, 5G hızlarının doğrudan iPhone 13 Pro Max'te 215,27 Mbps'den iPhone 14 Pro Max'te 493,31 Mbps'ye yükseldiği Brezilya'dan geldi. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman iPhone 14 Pro Max'in indirme hızındaki iyileştirme oldukça dikkat çekiyor.

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