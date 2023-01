iPhone 14 Pro'daki Dynamic Island yanıyor!

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtan Apple, yeni modellerinde meydana gelen sorunlarla eleştirilerin odağı durumunda. Şimdi ise bazı kullanıcılar tarafından yapılan şikayetler, ekrandaki Dynamic Island bölümünde yanık olduğunu öne sürüyor.

iPhone 14 Pro'nun Dynamic Island kısmında yanık şikayetleri!

Teknoloji geliştikçe akıllı telefonlar da gelişimini sürdürüyor ve üreticiler, piyasaya sürdüğü modeller ile yepyeni özellikler sunuyor. Öyle ki Apple'ın iPhone 14 serisi ile hayatımıza giren Dynamic Island tasarımı da bunlardan birisi.

iPhone 14 serisinin Pro ve Pro Max modellerinde bulunan Dynamic Island, uygulamalardan gelen bildirimleri görüntülemek için özel bir tasarımdır. Delikli ekran ile birleşmiş özellik, bildirime göre genişleyebilir, hatta şekil dahi değiştirebilir.

İşlevleriyle öne çıkan özellik, şimdilerde ise meydana gelen sorunlarla adından söz ettiriyor. Bir kullanıcı, Twitter üzerinden iPhone 14 Pro'daki Dynamic Island alanında yanık oluştuğuna dair bir paylaşımda bulundu.

That's interesting. Curious how long the display was on a single screen? Constant timers or something else? https://t.co/blFxipeMkj — Aaron Zollo (@zollotech) January 3, 2023

Kullanıcı, Apple'ın yetkili servisi ile iletişime geçtiğini ve şirket çalışanlarının da daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını söylediğini ifade ediyor. Bu paylaşımın üzerine bir başka iPhone 14 Pro kullanıcısı ise, telefonu satın alalı 1 ay geçmeden aynı sorunu yaşadığını ve ekrandaki Dynamic Island kısmında bir iz oluştuğunu söylüyor.

Söz konusu soruna dair ortaya atılan bazı tahminler ise, ekranda oluşan izin aslında bir yanık olmadığını ve sorunun panelden kaynaklandığını öne sürüyor. Apple'dan, kullanıcı şikayetlerine dair henüz bir açıklama gelmedi.

Dynamic Island ile ilgili daha önce de farklı konularda şikayetler gelmişti. Öyle ki bunlardan birisi, özelliğin iMessage ve FaceTime uygulamalarında aktif edilememesi oldu. Ayrıca Dynamic Island'ın ekranda başka bir yere kaydığı da kullanıcılar tarafından yapılan şikayetler arasında.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Buna benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.