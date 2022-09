iPhone 14 Pro, bu kez kamera sorunu ile gündemde

Geçtiğimiz hafta tanıtılan iPhone 14 ailesi, yeni bir sorun ile gündeme geldi. iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcıları, cihazlarında kamera titreme sorunu yaşandığını bildirdi.

Twitter, Reddit ve TikTok gibi platformlarda sorun yaşandığını belirten iPhone 14 Pro kullanıcıları, video çekerken cihaz kamerasının stabil durmadığından şikayetçi. Apple, henüz yaşanan sorun ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

iPhone 14 Pro sahipleri kamera titreme sorunu yaşıyor

iPhone 14 Pro modellerindeki ana lens, "ikinci nesil" sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Sosyal medya platformlarında yaşanan kamera titreme sorununun yazılım kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

YouTuber Luke Miani, sorunu test ettiği iPhone 14 Pro Max'te yaşadığını duyurdu. Miani, cihazdaki ana merceğin kontrolsüz bir şekilde titreştiğini gösteren bir video paylaştı ve olayın, iPhone'un kamera uygulamasında bile merceğin sonraki kullanımlarda düzgün odaklanamamasına neden olduğunu söyledi. Miani, iPhone'u bir Apple Store'a götürdüğünü ve cihazı yenisiyle değiştirdiklerini belirtti.

Apple, dosya aktarım hızı konusunda sınıfta kaldı

Sorun çözülene kadar iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sahiplerinin arka kamera sisteminin zarar görmemesi için Snapchat, TikTok ve Instagram gibi uygulamalarda kamera kullanmamaları tavsiye ediliyor. Şirketin sorun ile ilgili yeni yazılım güncellemesini ne zaman yayınlayacağı henüz bilinmiyor.

iPhone 14 Pro ve Pro Max, gücünü Apple A16 Bionic işlemciden alıyor. İşlemcide İki adet performans ve dört adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Apple'ın iddiasına göre A16 Bionic, rakiplerinden yüzde 40 daha yüksek performansa sahip. Ayrıca yüksek performanslı çekirdeklerin, A15 Bionic işlemciye kıyasla yüzde 20 daha az güç tükettiği belirtiliyor.

Good day, I'm having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what's happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw — Mars (@Obeiidd) September 18, 2022

iPhone 14 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.1 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast

Boyut ve Ağırlık: 147,5 mm uzunluk, 71.5 mm, 7,85 mm – 206 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme

2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı

3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma

Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG

İşletim Sistemi: iOS 16

iPhone 14 Pro Max teknik özellikleri

Ekran: 6.7 inç – 460 ppi, 2796 x 1290 piksel çözünürlük, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, 2.000.000: 1 kontrast

Boyut ve Ağırlık: 160,7 mm uzunluk, 77.6 mm genişlik, 7,85 mm kalınlık – 240 gram

İşlemci: Apple A16 Bionic

Depolama: 128 / 256 / 512 GB / 1 TB dahili hafıza

Kamera: 48 Megapiksel ana kamera, f/1.78 diyafram, ikinci nesil optik görüntü sabitleme

2. kamera: 12 Megapiksel ultra geniş açılı, f/2.2 diyafram, 120 derece görüş alanı

3. kamera: 12 Megapiksel telefoto, f/2.8 diyafram, optik görüntü sabitleme – 3x optik yakınlaştırma

Arka kamera video: 4320p@24fps(8K), 2160p@60fps(4K), 1080p@60fps

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 12 Megapiksel, f/1.9 diyafram, 4K 60 FPS video kaydı

Diğer özellikler: HDR10, Dolby Vision, HLG

İşletim Sistemi: iOS 16