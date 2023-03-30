iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar, çoğu açıdan önemli olabilir. iPhone 14 Plus'tan iPhone 14 Pro'ya geçme nasıl oldu?

İphone 14 Plus ve iPhone 14 Pro arasındaki farklar, özellikle kamera, ekran, işlemci, hafıza ve tasarım açısından önemli olabilir. ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz, bu süreçte neler yaşadı?

iPhone 14 Plus'tan iPhone 14 Pro'ya geçince ne değişti?

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iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus'a göre daha gelişmiş bir kamera sistemine sahip. Ayrıca, Pro modeli 120 Hz ProMotion ile daha yüksek bir ekran yenileme hızına sahipken daha parlak bir ekran ve daha yüksek bir çözünürlük sunuyor. Bu farklılıklara tabi ki Apple A16 Bionic işlemcisi de ekleniyor.

Eğer iPhone 14 Plus'tan iPhone 14 Pro'ya geçmeyi düşünüyorsanız, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi dikkate almanız önemli. Eğer profesyonel bir fotoğrafçı ya da videocuysanız veya telefonunuzda çok sayıda uygulama kullanıyorsanız, Pro modeli sizin için daha uygun olabilir. Ayrıca, daha gelişmiş bir tasarıma veya daha yüksek depolama kapasitesine ihtiyacınız varsa da Pro modeli daha uygun olabilir.

Ancak, daha düşük bir bütçeniz varsa veya özellikle yüksek performans gerektirmeyen bir kullanıcıysanız, iPhone 14 Plus modeli size için yeterli olacaktır.