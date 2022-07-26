iPhone 14 işlemcisi nasıl olacak?

Eylül ayının yaklaşması ile birlikte iPhone 14 serisi ve bu seriye güç verecek olan Apple A16 Bionic işlemci hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple yıllardır yeni iPhone modellerinde yeni işlemcilere yer veriyor, ancak iPhone 14 serisi ile bu durumun değişeceği iddia ediliyor.

Pro modellerinde Apple A16 Bionic işlemciye, daha iyi kameraya ve farklı bir ekran kurulumuna yer verecek olan Apple'ın standart modellerde A15 Bionic işlemci, 12 Megapiksel kamera ve hali hazırda kullanmakta olduğumuz çentikli ekranlar ile kullanıcı karşısına çıkması bekleniyor.

Şu anda piyasada olan iPhone 13 serisinde de performans açısından fark var. Ancak bu işlemci farkı gibi büyük değil. Standart iPhone 13 modellerinde 4 çekirdekli GPU yer alırken, Pro modellerde 5 çekirdekli GPU'lar bulunuyor. RAM tarafında ise 4 GB ve 6 GB (her ikisi de LPDDR4X) farkı var.

iPhone 14 modellerinin fiyatı ortaya çıktı!

iPhone 14 işlemcisi: Apple A16 Bionic özellikleri

iPhone 14 ve 14 Max'te yer alacak olan 5 çekirdekli A15 yonga setine 6 GB LPDDR4X RAM'in eşlik etmesi bekleniyor. Peki, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ne kadar hızlı olacak?

Yeni A16 yongaları TSMC'nin N4P fabrikasyon süreci ile üretilecek. A15'te kullanılan N5P'ye kıyasla güzel bir gelişme, ancak bu bir nesil atlama değil. Apple'ın 2 büyük, 4 küçük olmak üzere aynı çekirdek konfigürasyonu ile kullanıcı karşısına çıkacağı düşünülüyor.

Ancak transistör sayısının artırılması ve ARMv9 sayesinde yaklaşık yüzde 15 performans artışı elde edilmesi bekleniyor.

Tabi RAM tarafındaki gelişmelerde performansı olumlu yönde etkileyecek. DigiTimes, iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max'in LPDDR4X'ten yüzde 50 daha fazla bant genişliği sunan LPDDR5 teknolojisini kullanacağını, ancak kapasitenin 6 GB seviyesinde kalacağını belirtiyor.

GPU tarafında 5 çekirdek seviyesi korunmaya devam edilecek, ancak performans artışının yüzde 25 – 30 civarlarında olması bekleniyor. iPhone 14 Pro serisinde 48 Megapiksel kamera ve 8K video kayıt imkanı olacağı iddia ediliyor. Bu durumda sinematik modun Full HD'den 4K'ya çıkması bekleniyor.

Kamera tarafındaki bu gelişim için işlemcide daha iyi bir görüntü sinyal işlemcisine ve makine öğrenim donanımına yer vermek şart. Son olarak modem tarafında Snapdragon X65'in kullanılması bekleniyor.

– iPhone 14 işlemcisi konusunda sizin beklentileriniz neler?