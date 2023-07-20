iPhone 14, ABD'de En Çok Satan iPhone Modeli Oldu

Apple'ın yeni iPhone modeli iPhone 14, ABD'de en yüksek satış payını elde ederek diğer modellere karşı dominasyon sağladı. Standart model yüzde 24'lük oranla zirveyi alırken, iPhone 14 Pro Max yüzde 22 ve iPhone 14 Pro yüzde 21 paya sahip oldu. iPhone 14 Plus ise yüzde 12'de kaldı. Apple'ın yeni satış stratejileri de bu başarıda etkili oldu.

Apple, uzun yıllardır iPhone modelleri ile akıllı telefon pazarının en güçlü oyuncusu. Birçok modeli ile başta ABD olmak üzere çoğu pazarda en çok satan markalardan biri olmayı başaran Apple, son dönemde ise eski dominasyonunu sergileyemiyordu. Ancak iPhone 14 ile işler tersine dönmüş gibi görünüyor.

iPhone 14, diğer modellere karşı gösterdiği dominasyonla şaşırttı

Yeni verilere göre iPhone 14 serisi, 2017'de iPhone 7 modellerinden bu yana ABD'de satılan tüm iPhone'lar arasında en yüksek satış payını elde etti. CIRP'nin araştırmasına göre, iPhone 7 ve 7 Plus, 2017'de ABD'deki iPhone satışlarının yüzde 81'ini oluşturmuş ve büyük bir başarı elde etmişti.

O tarihten bu yana mevcut iPhone modelleri benzer bir dominasyon sergilemekten uzaktı. iPhone 7 modellerinin ardından tanıtılan iPhone modelleri genellikle toplam satışların yüzde 70'inin altında seyrediyordu. iPhon 14 ise yüzde 79'luk satış oranı ile bu seriyi bozmayı başardı.

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Toplamda yüzde 79'luk orana sahip olan iPhone 14'te zirveyi ise yüzde 24 ile standart model alıyor. Onu yüzde 22'lik oranı ile iPhone 14 Pro Max takip ederken, iPhone 14 Pro'nun payı ise yüzde 21 olarak ifade ediliyor. Tanıtıldığı günden bu yana istenen başarıyı gösteremeyen iPhone 14 Plus ise yüzde 12'de kalmış durumda.

Haziran 23 verilerine göre diğer iPhone satışlarında yüzde 79'u bulan bir orana sahip olan iPhone 14, bu anlamda rekortmen iPhone 7'nin sadece yüzde 2 gerisinde kalıyor. Diğer yandan yayınlanan rapora göre iPhone 13, yüzde 11'lik bir pay alırken iPhone SE (3. nesil) ise yüzde 6 paya sahip oldu. iPhone 12 ise yüzde 4'lük oranı ile bu iki modeli izliyor.

Yüzde 79'luk oranı ile en popüler iPhone olmayı başaran iPhone 14'ün bu başarısında Apple'ın yeni satış stratejileri de büyük rol oynuyor. Apple geçtiğimiz dönemde 24 ay olan iPhone taksit imkanını 36 aya çıkarmıştı. Bu adımın ardından birçok kullanıcı oldukça küçük taksitlerle iPhone sahibi olma fırsatı elde etti.

Eylül ayında yeni nesil iPhone modelleri tanıtılmaya hazırlanırken, iPhone 14'ün gösterdiği başarı Apple'ı memnun edecektir. Peki siz e popüler iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.