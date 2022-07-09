Akıllı telefonların düşme gibi kazalarda genellikle ilk olarak ekranı zarar görüyor. Bu kazaların ardından ise cep telefonu kırık arka kasa değişimi işleminin nasıl yapıldığını ve sürecin nasıl işlediğini Teknoway mağazasına giderek öğrendik.

Telefonun kabul sürecinden, onarım işleminin tamamlanma aşamasına kadar tüm adımları sorduk ve detayları öğrendik.

iPhone 12 Pro Max'i tamir ettik!

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Teknoway ile cep telefonu arka kasa değişimi nasıl yapılır?

Ofisimizdeki tamir gerektiren iPhone 12 Pro Max model cihaz ile soluğu Teknoway'de aldık. Böylece hem telefonların onarım sürecini gördük hem de işlemin maliyeti hakkında birtakım bilgiler aldık. Dilerseniz lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım.

Teknoway cep telefonu kırık arka kasa değişimi gibi tamir işlemleri için dikkat çeken firmalar arasında alıyor. Şirketin cihaz kabul sürecinden onarım ve teslime kadar tüm aşamalarını ise yakından gözlemledik.

İster markanın Kadıköy'deki 4 katlı mağazasına giderek, isterseniz de kargo ile telefonunuzu Teknoway'e ulaştırabilirsiniz. Ayrıca süreç hakkında firmanın web sitesinden de bilgilere erişebilirsiniz.

Diğer yandan Teknoway'in onarım hizmetlerinin haricinde mağazada teknoloji cihazlarının satışı var. Ürün yelpazesinin de geniş olduğunu belirtelim. Akıllı telefondan, kulaklığa; hava temizleyiciden, elektrikli scooter'a kadar çeşitli ürünler Teknoway mağazasında müşterileri karşılıyor.

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