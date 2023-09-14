Evet iPhone 15 tanıtımını dün hep birlikte izledik. Yeni teknolojiler ve yeni Apple ürünlerinin tanıtıldığı lansman oldukça heyecanlıydı. Fakat konu satın almaya geldiğinde moraller haliyle bozuluyor. Yeni iPhone 15 Serisinin en ucuzu iPhone 15 128 GB şu anda 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Bu da kullanıcıları alternatif iPhone modellerine yöneltiyor. Peki bu devirde iPhone 11 hala alınır mı? İşte detaylar…

iPhone 11 hala alınır mı? İşte detaylar…

Her yeni Apple modeliyle birlikte Türkiye'de iPhone fiyatları biraz daha artıyor. Tabi bu durum kullanıcıları bir veya birkaç önceki iPhone modeline yöneltiyor. Geçtiğimiz yılların gözdesi iPhone 11'de bunlardan biri. Peki iPhone 11 almak mantıklı mı? Bu soruya yanıt verebilmek için öncelikle bazı şeyleri netleştirmemiz lazım.

Öncelikle işlemci ile başlayalım. iPhone 11 çıkış yaptığı 2019 yılının Eylül ayında Apple'ın en hızlı işlemcisi A13 Bionic idi. Yani 4 nesil eski bir işlemci işe iPhone 11 geliyor. Bunun yanında cihazın önümüzdeki 1 veya 1 buçuk yıl süre içerisinde yeni güncelleme almayacağı bildiriliyor. Kısacası iPhone 11 sahipleri 2024 yılı sonuna kadar güncel bir işletim sistemi kullanabilecek. Daha sonrasında bu cihazlar güncel olmayacak.

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Sıfır kutulu modelleri hala satılan bu cihazlar aslında kutu da eskidi diyebiliriz. Çünkü iPhone 11 o kadar çok sevildi ki Apple bir süre daha üretimini uzattı ve piyasaya sürdü. Fakat şu an sadece siyah ve beyaz renk seçeneklerine sahip 64 veya 128 GB versiyonlarını satın alabilirsiniz. Ayrıca 64 GB satın almanızı tavsiye etmiyoruz zira Apple önümüzdeki günlerde 128 GB iPhone satışını bitirebilir.

Bunlarla birlikte cihazın ekranı 60 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD özellikli. Yani artık eski bir ekran teknolojisi diyebiliriz. Bununla birlikte cihazın kullanıcılarından gelen yorumlara göre ısınma sorunları var. Türkiye'de sıfır kutulu ürünlerin fiyatlarına gelirsek açık pazarlarda 23 ile 25 bin TL arasında değişiyor. Ancak siz kırmızı, mor gibi özel renkli versiyonlardan satın almak isterseniz fiyat daha da yükseliyor.

Tüm bunların ışığında iPhone 11 yerine temiz ikinci el bir iPhone 12 satın almak daha mantıklı olabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…