Eski nesil iPhone modellerine yatırım yapmanın mantıksız olduğu düşüncesi, gerçeği yansıtmaz. Yeni modeller elbette genelde daha gelişmiş olsa da, eski modellerin değersiz olduğu anlamına gelmez. Belki teknolojik olarak daha az ileri olabilirler ve bazı özelliklerde eksiklikleri olabilir, ancak yine de bir iPhone olma niteliğini taşır. Peki iPhone 11, 2023 yılında hala alınır mı?

Eski nesil iPhone modellerine yatırım yapmanın mantıksız olduğu düşüncesi, gerçeği yansıtmaz. Yeni modeller elbette genelde daha gelişmiş olsa da, eski modellerin değersiz olduğu anlamına gelmez. Belki teknolojik olarak daha az ileri olabilirler ve bazı özelliklerde eksiklikleri olabilir, ancak yine de bir iPhone olma niteliğini taşır. Peki iPhone 11, 2023 yılında hala alınır mı?

iPhone 11, 2023 yılında hala alınır mı?

Gelelim 2023 yılında hala iPhone 11 alınıp alınamayacağına: Apple, iPhone 11'i 2019 Eylül'ünde tanıttı ve aynı yılın sonlarında piyasaya sürdü. Çeşitli platformlarda sıfır veya ikinci el olarak bulunabiliyor.

iPhone 11 ile daha sonraki iPhone 12 arasında önemli farklılıklar mevcut. MagSafe bağlantısı gibi özellikler iPhone 12 ile sunuldu, fakat iPhone 11'de bu özellik bulunmuyor. Ayrıca iPhone 11, IPS LCD ekran kullanırken, iPhone 12 OLED teknolojisine sahiptir. İşlemci tarafında da iPhone 14 modellerinde A15 Bionic kullanılırken, iPhone 11'de A13 Bionic işlemci yer alıyor.

Ancak günlük kullanım için iPhone 11 hala gayet uygun bir seçenek, özellikle bütçesi sınırlı olanlar için. Apple, Android telefonlardan farklı olarak eski modellere dahi 4-5 yıl kadar güncelleme desteği sunar. Dolayısıyla iPhone 11'in güncellemelerini uzun bir süre daha alabileceğini söylemek mümkün. Şu ana kadar iOS 13, 14, 15 ve 16 güncellemelerini almış olup, yakın gelecekte de güncellemeler almaya devam edecek.

iPhone 11 Özellikleri:

6.1 inç 828 x 1792 piksel IPS LCD ekran

Apple A13 Bionic işlemci

4 GB RAM

64 GB depolama

12 MP + 12 MP (ultra geniş açı) ana kamera

4K 60 fps video kayıt

12 MP ön kamera

4K 60 fps video kayıt

Bluetooth 5.0

3110 mAh pil