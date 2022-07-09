iPadOS güncellemesi ile iPad'ler kullanılamaz hale geldi!

Apple'ın pek çok ürünü, kararlı ve akıllı çalışan yazılımı sayesinde öne çıkıyor. iPad de bunlardan biri, sunduğu stabil deneyimi ile Android tabletlere karşı üstünlük elde ettiği ortada. Ancak bu defa iPad ailesini alışık olmadığımız bir şekilde gündemde görüyoruz. Yayınlanan son iPadOS güncellemesi, serinin güncel ürünlerinden birini kullanılamaz hale getiriyor.

Bu sorun her kullanıcıda yaşanmasa da bahsedeceğimiz sorunu yaşayanların sayısı küçümsenemeyecek kadar fazla. Bu şikayetleri göz önünde bulundurunca son güncellemeden şimdilik uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

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iPadOS 15.5 güncellemesi, iPad mini 6'lara şarj sorunu getirdi

iPadOS 15.5 güncellemesini yükleyen bazı iPad mini 6 kullanıcıları, güncellemeden sonra cihazlarının şarj olmadığını belirtmiş. Bu herkes için geçerli olmasa da iPad'in bu modelini kullananların en azından birkaç gün güncellemeden uzak durması iyi bir tedbir olabilir.

Güncelleme ile ilgili forumlarda yorumlar yapan iPad kullanıcıları, fabrika ayarlarına dönmenin fayda etmediğini söyledi. Bununla birlikte Apple da hatanın donanımsal olmadığını, bu yüzden parça değişikliği yaparak bu hatayı düzeltemeyeceğinizi doğruladı. Bu noktada iş Apple'a düşüyor, yani kısa süre içinde bir düzeltme yayınlamalarını bekliyoruz.

Eğer güncellemeyi zaten yaptıysanız ve bir sorun yoksa endişelenmenize gerek yok. Fakat güncellemeyi yaptıysanız ve cihazınız artık şarj olmuyorsa Apple Destek'e başvurarak beklenen güncellemeyle ilgili bilgi alabilirsiniz. Eğer sorunun bu güncellemeden kaynaklandığından eminseniz teknik servisin yolunu şu sıralar tutmanızda pek fayda yok gibi görünüyor. Ancak en doğru yorum Apple'a kalmış durumda.

Sizler son iPadOS güncellemesi ile sorun yaşadınız mı? Yorumlarda deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz.

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