iPadOS 17 için tarih verildi! Hangi iPad modelleri alacak?

Apple bugün düzenlediği Wonderlust etkinliğinde iPhone 15 serisini, Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modellerini tanıttı. Bununla birlikte uzun bir süredir beklenilen iPadOS 17 güncellemesi için de tarih verdi. İşte iPadOS 17 ile gelen yeni özellikler ve iPadOS 17'yi alacak olan iPad modelleri.

iPadOS 17 ne zaman geliyor?

Apple, bu yıl gerçekleştirdiği WWDC 2023 etkinliğinde iPadOS 17 işletim sistemini tanıtmıştı. Bugüne kadar sadece Beta sürümleri ile karşımıza çıkan iPadOS 17, şimdi kararlı sürümü ile karşımızda. Bugün Wonderlust etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtan Apple, iPadOS 17 için tarih verdi. iPadOS 17 tüm kullanıcılar için 18 Eylül'de kullanılabilir olacak. Gelin iPadOS 17'yi alan iPad modellerine göz atalım ve iPadOS 17 ile gelen yeni özelliklere yakından bakalım.

iPhone 15 ve daha fazlası tanıtılacak! Apple Wonderlust etkinliği canlı yayını!

12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve daha yeni modeller)

10.5 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)

iPad (6. nesil ve daha yeni modeller)

iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)

iPadOS 17 ile gelen yeni özellikler!

Kilit Ekranı

iPad'in yeni işletim sistemi ile birlikte artık kilit ekranınızda size daha çok hitap eden bir görünüm oluşturabileceksiniz. Astronomi içeren yeni hareketli duvar kağıtları ile süslenen kilit ekranı, aynı zamanda canlı fotoğraflarınızı da hareketli bir şekilde görüntülemenizi sağlayacak. Yine kilit ekranına canlı etkinlikler eklemenize de olanak sağlayan iPadOS 17, yemek siparişlerinizi, uçuşlarınızı, maç skorlarınızı ve daha nice etkinliği izlemenize olanak sağlıyor. Aynı zamanda favori araç takımlarınızı da kilit ekranınıza ekleyebiliyorsunuz.

Mesajlar

iPadOS 17 kilit ekranı ile birlikte Mesajlar kanadında da birçok yeniliğe gidiyor. Yeni "artı" düğmesini Mesajlar kısmına ekleyen Apple, bu kısımdan fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntülemenize olanak sağlıyor. Bunun yanında kaçırdığınız mesajları görüntülemek için yeni bir ok simgesine de sahip olan iPadOS 17, aynı zamanda aradığınız mesajı kolayca bulmanız için "Arama filtresi" özelliğine de sahip. Tüm bunlara ek olarak sesli bir mesajı yazılı olarak okumak, bir arkadaşınızdan konum istemek ve tüm çıkarmalarınızı Mesajlar içerisindeki çıkarmalar çekmecesinden görüntülemek gibi birçok özellik de yine iPadOS 17 ile birlikte geliyor.

Çıkartmalar

Çıkartmalar kısmına da birçok yenilik ekleyen Apple, iPad'OS 17'in yeni işletim sistemi ile birlikte kendi fotoğraflarınızı çıkatmalara dönüştürmenize olanak sağlıyor. Parlak, Kabarık, Çizgi Roman ve Kontur gibi efektlerle fotoğraflarızı çıkartmalara çevirmeye olanak sağlayan iPadOS 17, emojilere erişebildiğiniz her yerde çıkartma kullanmanıza imkan sunuyor.

FaceTime

FaceTime tarafında uzun zamandır beklenilen bir özellik de iPadOS'un son sürümü ile geliyor. Yeni FaceTime özelliği ile artık bir kişiyi aradığınızda ve çağrınıza cevap alamadığınızda aradığınız kişiye sesli mesaj ya da video yollamanıza olanak sağlanıyor. Buna ek olarak iPad'inizdeki çağrınızın Apple TV'ye aktarılmasına da izin veriliyor.

Sağlık

Sağlık uygulamasını daha geniş ekranlar için optimize eden Apple, artık daha rahat bir kullanım sunuyor. Ayrıca yeni gelen bir özellikle iPad üzerinden ilaç anımsatıcıları oluşturabilir, semptomlarınızı kaydedebilir ve menstrüel döngünüzü takip edebilirsiniz.

Notlar

iPadOS 17 ile artık kişilerinizler ortak notlar kullanabilirsiniz. Siz çalıştığınız bir notu arkadaşınızla paylaşabilirken, arkadaşınızın yaptığı güncellemeler sizin ekranınızda eş zamanlı olarak görünecek.

Safari

Safari uygulaması artık daha hızlı ve daha doğru aramalar yapmanıza imkan veriyor. Bununla birlikte Safari'de birden fazla profil oluşturup, istediğiniz profil ile internette gezinebiliyorsunuz. Bu sayede web geçmişinizi ve sekme gruplarınızı da ayırmanıza olanak sağlayan iPad'in yeni işletim sistemi, gelişmiş özel dolaşma özelliği ile sekmelerinizi kilitliyor ve URL'lere eklenen takip edicileri kaldırıyor.