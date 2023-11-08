iPadOS 17.1.1 Güncellemesi Yayınlandı

Apple'ın eylül ayında kararlı sürümünü kullanıma sunduğu iPadOS 17, yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle güncellendi. iPadOS 17.1.1 güncellemesi, Hava Durumu Kilitli ekran araç takımında yaşanan bir sorunu çözüyor. Güncelleme, belirli modellerde kullanılabilir.

Apple'ın eylül ayında kararlı sürümünü kullanıma sunduğu iPadOS 17 çok sayıda yeni özelliğe ev sahipliği yapıyor. Şirket aynı zamanda yeni işletim sistemi sürümünün daha kararlı ve stabil bir çalışabilmesi için belirli aralıklarla yamalar yayınlıyor ve bu sayede can sıkan hataları ortada kaldırıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan iPadOS 17.1.1 de bunlardan birisi. Peki iPadOS 17.1.1 ne gibi değişiklikleri beraberinde getiriyor?

iPadOS 17.1.1 güncellemesi neler sunuyor?

iPadOS 17.1.1 güncellemesi 140 MB boyutlarında ve öncekilere kıyasla geniş kapsamlı bir yama değil. Bu sürüm Hava Durumu Kilitli ekran araç takımında yaşanan bir sorunu ortadan kaldırıyor. Güncelleme şu an itibariyle yayında ve dilediğiniz zaman iPad'inize kurabilirsiniz.

iPadOS güncelleme günlüğüne aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Bu güncelleme, aşağıdakiler de dahil olmak üzere iPad'iniz için hata düzeltmeleri sunar:

Hava Durumu Kilitli ekran araç takımında kar yağışının doğru şekilde gösterilememesi

Tüm iPad serileri 2024 yılında yenilenecek!

Güncellemeyi deneyimleyen modeller ise şöyle;

12.9 inç iPad Pro (2. nesil ve daha yeni modeller)

10.5 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro (1. nesil ve daha yeni modeller)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni modeller)

iPad (6. nesil ve daha yeni modeller)

iPad mini (5. nesil ve daha yeni modeller)

iPadOS 17.1.1 nasıl indirilir?

iPad cihazınızdan "Ayarlar" menüsüne girin. Ardından "Genel" sekmesine giriş yapın. En üst tarafta yer alan "Yazılım Güncelleme" sekmesine tıklayın ve cihazınız denetleme işlemini gerçekleştirsin. Ardından iPadOS 17.1.1 sürümünü indirip, kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

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