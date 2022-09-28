iPadOS 16, eski iPad'lere yeni özellikler kazandırıyor!

iPadOS 16 ile gelen Stage Manager özelliği, yalnızca yeni iPad modeller için yayınlanmışken, artık eski modeller de destekleniyor.

Apple, iPadOS 16 Beta güncellemesiyle birlikte Stage Manager özelliğini eski model iPad modellere de getiriyor. Söz konusu özellik, tablet kullanıcıları tarafından merakla beklenen, aynı zamanda sevinçle karşılanan bir yenilik oldu. İşte iPadOS 16 ile Stage Manager desteği sunulan iPad'ler!

iPadOS 16 Beta ile eski iPad'lere Stage Manager desteği!

Geçtiğimiz aylarda duyurulması planlanan, ancak can sıkan problemlerin olmasından ötürü tanıtımı Ekim ayına ertelenen iPadOS 16'un Beta sürümü Ağustos ayında yayınlandı. Yeni güncellemeyle birlikte gelenler arasında en dikkat çekeni de iPad için gelen Stage Manager özelliği oldu.

Açık uygulamaları pencere şeklinde ekranda göstererek düzeni sağlayan özellik, yalnızca M1 çipli iPad'ler ve bu yıl piyasaya sürülen Air modelleri ile sınırlandırılmıştı. iPadOS 16 Beta güncellemesi ile birkaç eski model iPad'lerde de kullanıma sunuldu.

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Güncelleme ile Stage Manager özelliği alan modeller ise 11 inç iPad Pro ve 3. nesilden sonraki 12,9 inç iPad Pro olurken, A12X ve A12Z çiplerini kullanan 2018 ile 2020 yıllarında tanıtılan iPad'ler de özellik desteğini alacak. İlave olarak, eski ve M1 çipi olmayan modellere sunulan Stage Manager'ın harici bir ekranda kullanılmayacağını belirtmekte fayda var. Apple, M1 iPad'lere bu yıl içerisinde harici ekran desteğinin desteğin sunulacağı belirtiyor.

Apple, iPadOS 16 gelen Stage Manager özelliği hakkında şu şekilde bir açıklamada bulundu:

"Stage Manager'ı, aynı anda ekranda sekiz adede kadar canlı uygulama çalıştırma özelliğine sahip, hem iPad ekranında hem de ayrı bir harici ekranda üst üste binen, yeniden boyutlandırılabilir pencerelerle çoklu görev yapmanın yepyeni bir yolu olarak sunduk."

"Bu çoklu ekran desteğini sağlamak, yalnızca M1 tabanlı iPad'lerin tam gücüyle mümkündür. 3. ve 4. nesil iPad Pro'ya sahip müşteriler, Stage Manager'ı iPad'lerinde deneyimlemeye büyük ilgi gösterdiler. Buna karşılık ekiplerimiz, aynı anda iPad ekranında dört adede kadar canlı uygulama desteğiyle bu sistemler için tek ekranlı bir sürüm sunmanın bir yolunu bulmak için çok çalıştı."

Pekala, sizler Stage Manager özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce kullanışlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.