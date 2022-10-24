iPadOS 16.1 yayınlandı! İşte yenilikler

Apple, yeni iPad modellerini satışa sunduktan sonra yazılım güncellemesi olarak iPadOS 16.1 ve macOS Ventura'yı da gün yüzüne çıkardı.

Apple, yeni iPad modellerini satışa sunduktan sonra yazılım güncellemesi olarak iPadOS 16.1 ve macOS Ventura'yı da gün yüzüne çıkardı. Apple işletim sistemlerine gelen yeni güncellemeler ile cihazlarının yeteneklerini artırma hedefinde.

iPad'lerde Stage Manager kendisini göstermeye başladı

Apple yeni iPadOS 16.1 ile birlikte Mail ile Safari güncellemelerinin yanı sıra Hava Durumu uygulaması ve Home uygulaması için yeni bir tasarım getirdi. Ayrıca kullanıcıların merakla beklediği Stage Manager de görücüye çıkmış oldu.

Stage Manager ile birlikte iPad modelleri artık daha kolay kullanılabilir hale geliyor. Uygulamaları ve pencereleri otomatik olarak düzenleyecek olan bu sistem sayesinde görevler ve sayfalar arası geçiş çok daha kolay olacak.

iPadOS 16, eski iPad'lere yeni özellikler kazandırıyor!

Bunların yanı sıra Stage Manager ile kullanıcılar tek bir ekranda farklı boyutlarda pencereler oluşturabilecek. Kullanıcının isteğine göre hareket edecek bu pencereler sürüklenip bırakılabilecek. Bu şekilde uygulama grupları da oluşturulabilecek.

Şimdilik, iPadOS 16.1'deki diğer yeni özellikler arasında yeni işbirliği araçları, geliştirilmiş Odak özellikleri, özelleştirilebilir uygulama araç çubukları ve sistem genelinde daha küçük değişiklikler yer alıyor. M serisi iPad sahipleri, sanal bellek takası ve referans modu gibi bir dizi özel özelliğe de kavuşuyor.

Güncelleme, M serisi işlemcisi olmayan iPad sahipleri için daha sınırlı durumda. iOS 16 ile birlikte gelen güncellemeler dışında, iPad'ler Hava Durumu uygulamasını, bağlam menüsü iyileştirmeleri ve özel araç çubukları gibi uygulama iyileştirmelerini ve Freeform adlı yeni bir işbirliği uygulamasını içerisinde barındıracak.

Apple, yeni iPadOS güncellemesi ile tabletlerindeki birçok özelliği geliştiriyor. Özellikle Stage Manager ile iPad modelleri için kullanıcı deneyimi önemli oranda artacaktır. Peki siz iPadOS 16.1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.