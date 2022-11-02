iPad ile Android tablet rekabetindeki son durum belli oldu!

Tablet pazarındaki rekabet tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde yaşanan pandemi, küresel çip krizi ve Rusya- Ukrayna savaşı gibi sorunlar sektörü olumsuz anlamda etkiledi ve satışlar büyük ölçüde düştü. Ancak 2022 itibariyle az da olsa bir toparlanma söz konusu. Son olarak market araştırma firması IDC, bu yılın üçüncü çeyreğini gözler önüne seren yeni raporunu paylaştı. Peki tablet satışları ne durumda?

Tablet satışları ne durumda?

IDC, 2022'nin üçüncü çeyreğini kapsayan yeni raporunu paylaştı. Buna göre tablet satışları, 2021 yılına göre ciddi bir düşüş yaşamadı. Ancak Apple, Samsung ve Lenovo gibi sektörün dev üreticileri pazar paylarının bir kısmını kaybetti.

Uzunca bir süredir zirvede yer alan ve satışlarda rakiplerine fark atan Apple, yılın üçüncü çeyreğinde 14.5 milyon satış gerçekleştirdi ve yüzde 37.5'lik pazar payının sahibi oldu. Ancak önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.1'lik bir düşüş yaşadı.

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Apple'ın her alanda olduğu gibi tablet pazarında da en büyük rakiplerinden Samsung, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 7.1 milyon satış yaptı. Güney Koreli şirket, pastadan yüzde 18,4'lük bir pay alırken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük bir düşüşle karşılaştı.

Rapordaki bir diğer üretici ise Amazon. Şirket, bu yıl 4.3 milyon satış gerçekleştirdi ve yüzde 11.1'lik pazar payının sahibi oldu. Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik bir artışa tekabül ediyor. Ayrıca en fazla kan kaybı yaşayan üretici Lenovo oldu. Şirket, yüzde 36,6'lık bir düşüşle karşı karşıya kaldı.

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