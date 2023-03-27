IP Çakışması Sorunu Nasıl Çözülür? [2023 – Güncel]

IP Çakışması Sorunu Nasıl Çözülür? Sizin için hazırladığımız bu rehberde adım adım yöntemleri paylaşıyoruz.

IP çakışması sorunu nedir ve nasıl çözülür? IP çakışması, aynı IP adresine sahip iki cihazın aynı ağda olması durumunda ortaya çıkar. Bu sorun, cihazlar arasında bir ağ bağlantısı sağlanamamasına ve internet erişiminde çeşitli sorunlara neden olabilir. Bu yazıda, IP çakışması sorununun ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini adım adım açıklayacağız.

IP çakışması sorunu nedir ve nasıl çözülür?

IP çakışması sorunu, bir cihazın ağa bağlanmak için kullanılan IP adresini başka bir cihazın da kullanması durumunda ortaya çıkan bir sorundur. Her cihazın ağda benzersiz bir IP adresine sahip olması gerektiği için, çakışmalar ağ bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

IP çakışması sorununun birden fazla nedeni olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Birden fazla cihazın aynı IP adresini kullanması

DHCP sunucusunun yanlış yapılandırılması

IP adresi çakışmaları için bir araç kullanmak

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IP Çakışması Sorunu Nasıl Çözülür?

IP çakışması sorunu genellikle aşağıdaki yöntemlerle çözülebilir:

Yönlendiriciyi yeniden başlatın: Yönlendiriciniz her cihaza benzersiz bir IP adresi atar. Bu nedenle, yönlendiricinizi yeniden başlatarak, IP adresi çakışmalarını önleyebilirsiniz.

Çift IP adreslerini kontrol edin: Çift IP adreslerinin kontrol edilmesi, aynı IP adresini kullanan iki cihazın belirlenmesini sağlar. Bu sorunu çözmek için, bir cihaza benzersiz bir IP adresi atanmalıdır.

Ağ adaptörü sürücülerini güncelleyin: Eski sürücüler, IP adresi çakışmalarına neden olabilir. Bu nedenle, ağ adaptörü sürücülerini güncellemek sorunu çözebilir.

IP adresini manuel olarak yapılandırın: IP adresi çakışmaları, ağ adaptörüne benzersiz bir IP adresi atamak suretiyle manuel olarak yapılandırılabilir.

IP çakışması sorunu, birçok nedenle ortaya çıkabilen bir sorundur. Bu sorunun nedenleri arasında aynı IP adresini kullanan cihazlar, DHCP sunucusunun yanlış yapılandırılması ve IP adresi çakışmaları için bir araç kullanmak yer alabilir. Ancak, yukarıdaki yöntemleri kullanarak, IP çakışması sorununu kolayca çözebilirsiniz. Yönlendiricinizi yeniden başlatarak ağ adaptörlerini devre dışı bırakın ve tekrar etkinleştirin.

Bunun için;

Başlat menüsüne gidin

Ayarlar seçeneğine tıklayın.

Ağ ve İnternet seçeneğine gidin

Durum bölümünü bulun.

Burada Ağ Bağlantısı bölümüne tıklayın

Aktif olan bağlantınıza sağ tıklayın.

Devre dışı bırak seçeneğine tıklayın ve ağ adaptörünüzü devre dışı bırakın.

Ardından, tekrar aynı bağlantıya sağ tıklayın ve Etkinleştir seçeneğine tıklayın.

Bu işlem, ağ adaptörlerinin yeniden başlatılmasını sağlayacak ve IP çakışması sorununu ortadan kaldıracaktır.

DHCP ayarlarını kontrol edin

DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırması Protokolü), IP adreslerinin otomatik olarak dağıtılmasını sağlayan bir protokoldür. Ancak, bazen DHCP ayarları yanlış yapılandırılmış olabilir ve bu da IP adresi çakışması sorununa neden olabilir.

DHCP ayarlarını kontrol etmek için;

Başlat menüsüne gidin

Denetim Masası seçeneğine tıklayın.

Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni bulun

Bağlantılarınızı Yönetin seçeneğine tıklayın.

Ardından, kullanmakta olduğunuz bağlantıya sağ tıklayın

Özellikler seçeneğine tıklayın.

İnternet Protokolü Sürüm 4 (TCP/IPv4) seçeneğine çift tıklayın

Özellikler butonuna tıklayın.

Burada, DHCP seçeneğinin seçili olduğundan emin olun ve İleri seçeneğine tıklayın.

DNS Sunucusu Adresleri bölümüne Otomatik olarak DNS sunucusu adreslerini al seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

Tamam seçeneğine tıklayın.

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