iOS'un sevilen güvenlik özelliği, Android için geliyor!

iOS işletim sistemine ait akıllı telefonlarda Geçiş Anahtarları ile herhangi bir platforma tek tuşla giriş yapmak mümkün. Bu fonksiyon, internetin gelişimiyle artan sosyal medya platformlar açısından pratiklik sağlıyor. Çünkü sosyal medya platformlarının güvenli olması açısından şifreler, güçlü olması için farklı karakterlerle oluşturuluyor. Dashlane de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Geçiş Anahtarları için yakın zaman sonra Android cihazlara geleceğini duyurdu. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Android için Geçiş Anahtarları, yazın gelecek

Geçiş Anahtarları, sosyal medya platform çeşitliliğinin arttığı şu günlerde iOS kullanıcıları için oldukça pratik kullanım sunuyor. Android kullanıcıları da bu özelliğin uzun süredir cihazlara gelmesini bekliyordu. Dashlane, Twitter hesabından paylaştığı video üzerinden bir Android cihaz ve Geçiş Anahtarları ile Mail giriş yapılan görüntüleri paylaştı.

Manage passkeys with Dashlane on Android later this year ?? #fido #passkeys #passwordless pic.twitter.com/myFKDPAYF7 — Dashlane (@dashlane) February 23, 2023

Android için uzun süredir beklenen Geçiş Anahtarları'nın bu yılın ortalarında ya da sonlarında gelmesi bekleniyor. Kısacası 2024 yılı bitmeden önce gelmiş olacak. Buna göre Geçiş Anahtarları tercih edecek kullanıcılar sayesinde de akıllı telefon sahiplerinin birçoğu bu fonksiyondan yararlanacak.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki Geçiş Anahtarları, tek tuş sayesinde giriş yapmayı sağlasa da güvenlik açısından tam bir koruma sağlamıyor. Akıllı telefonun bir başkası tarafından ele geçirilmesi halinde bu fonksiyon ile kayıtlı hesapla tam erişim sağlayabilir.

Ek olarak mevcut özelliği olan tüm platformlar için İki Faktörlü Doğrulama eklemek, güçlü şifreler kullanmak ve şifreleri belirli aralıklarla değiştirmek güvenlik düzeyini en üste çıkaracak.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Giriş Anahtarları özelliğinin Android modellerine gelmesi kullanışlı olacak mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.