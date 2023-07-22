iOS'tan Android'e kaliteli fotoğraf ve video göndermenin 4 yolu

Günümüzde iOS ve Android telefonların kameraları birbirlerinden farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle iOS kullanıcıları kendi kameralarından çektikleri fotoğraf veya videoları bir Android kullanıcısına gönderdiğinde kalite sorunu yaşıyor. Bununla birlikte kullanıcılar bu sorunu ortadan kaldırmanın yollarını arıyor. İşte iOS üzerinden Android cihazlara kaliteli fotoğraf veya video göndermenin 4 yolu!

Günümüzde iOS ve Android telefonların kameraları birbirlerinden farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Özellikle iOS kullanıcıları kendi kameralarından çektikleri fotoğraf veya videoları bir Android kullanıcısına gönderdiğinde kalite sorunu yaşıyor. Bununla birlikte kullanıcılar bu sorunu ortadan kaldırmanın yollarını arıyor. İşte iOS üzerinden Android cihazlara kaliteli fotoğraf veya video göndermenin 4 yolu!

iOS'tan Android'e kaliteli fotoğraf ve video nasıl gönderilir?

Farklı işletim sistemi kullanan kullanıcıların en büyük sıkıntılarından birisi de çekmiş oldukları fotoğraf veya videoları birbirlerine gönderdiklerinde kalitenin bozulması oluyor. İPhone'dan iPhone'a gönderim yapmanın en kaliteli yolu AirDrop oluyor. Ancak iPhone'dan Android'e gönderim için bu durum mümkün değil.

Günümüzde ise iOS'tan Android'e gönderim yapmanın en pratik yolu WhatsApp üzerinden oluyor. Ancak WhatsApp, gönderilen görüntülerin kalitesini bozuyor. Bu da kullanıcılar açısından oldukça rahatsız edici bir durum. Peki, iOS üzerinden Android cihazlara kalite sorunu yaşamadan nasıl gönderim yapabilirsiniz? İşte yapmanız gerekenler!

Instagram Başkanı: Android, iOS'tan daha iyi!

Bulut depolama

Günümüzde birçok ücretsiz bulut depolama hizmeti yer alıyor. Google Drive, OneDrive ve Dropbox gibi bulut hizmetleri sayesinde fotoğraf ve videoları kalite kaybı yaşamadan paylaşmanız mümkün. Bunun için ilk olarak göndermek istediğiniz dosyaları buluta yüklemeniz gerekiyor.

Sonrasında paylaşılabilen bağlantıyı göndermek istediğini kişiye göndermeniz yeterli olacak. Bu adımın sonucunda gönderdiğiniz kişi dosyayı cihazına indirebilir. Bu hizmetler, dosyanın kalitesini korumakla birlikte fotoğraf ve videoların yedeğini de oluşturuyor.

Üçüncü taraf uygulama kullanma

Söz konusu aktarım olduğunda iOS'tan Android'e dosyaları kaliteli ve hızlı transfer etmenizi sağlayacak birçok uygulama var. Bu uygulamalar daha çok Bluetooth veya Wi-Fi yoluyla aktarım yapıyor. Bunun için de göndermek istediğiniz dosyaları seçip uygulama üzerinden göndermeniz yeterli.

Ayrıca bazı uygulamalar fotoğraf ve videonun yanı sıra WhatsApp sohbetleri, takvimler vb. verilerin gönderilmesini de destekliyor. Ancak özellikle büyük dosya gönderiminde bu yöntemi kullanmak daha kullanışı oluyor.

E-posta ile gönderme

Genellikle resmi yazışmalar için tercih edilen e-posta, bu konuda da sizlere yardımcı oluyor. Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki bu yöntem daha çok küçük fotoğraf ve video paylaşımlarında etkili. Bununla birlikte zaten dosya boyutu konusunda bir sınırlamaya sahip, ancak fotoğrafları sorunsuz bir şekilde alıcıyla paylaşmanıza imkan sağlar.

Bu yöntemle birlikte bulut yöntemini karıştırarak da dosya gönderimini deneyebilirsiniz. Bunun için dosyaları bulut depolama hizmetine yükleyin. Sonrasında dosyanın sahip olduğu indirme bağlantısını e-posta üzerinden gönderin.

Dosya formatını değiştirin

iOS üzerinden Android cihazlara kaliteli fotoğraf veya video göndermenin bir diğer yolu da dosyanın formatını değiştirmek. Bunun için de ZIP dosya formatını kullanabilirsiniz. Bu yöntem özellikle birden fazla ve büyük dosyalar için sizlere kolaylık sağlayacak. Ayrıca hem dosya boyutunu küçültecek hem de kaliteyi koruyacak.

Bunun için iPhone'unuzdaki Dosyalar uygulamasını veya üçüncü taraf bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar üzerinden dosyayı ZIP formatına dönüştürün. Sonrasında herhangi bir mesajlaşma platformu ya da e-posta aracılığıyla alıcıya gönderin.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iOS'tan Android'e kaliteli dosya göndermek için siz neler yapıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!