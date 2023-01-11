iOS geliştiricileri ne kadar kazanıyor? Apple açıkladı!

Apple'ın piyasaya sürdüğü cihazlar için uygulama mağazası olan App Store, milyonlarca uygulama ve oyunu kütüphanesinde barındırıyor. Şirket, bugün güncellediği raporuyla 2022'deki Apple servislerinin toplam abone sayısını ve App Store geliştiricilerinin geçmişten bu yana elde ettiği kazancı gözler önüne serdi.

App Store geliştiricilerinden rekor kazanç!

Apple, bugün şirket istatistiklerini gösteren dikkat çeken bir rapor yayınladı. Öyle ki bu rapora baktığımızda, teknoloji devinin şu anda aktif olarak tüm Apple servislerinde 900 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu görüyoruz.

Raporda yer alan bilgilere göre 2008 yılından bu yana App Store üzerinde uygulama ve oyun yayınlanan tüm geliştiriciler, toplamda 320 milyar dolarlık kazanç elde etti. Apple, yalnızca uygulama mağazasındaki abone sayısının, tüm Apple servislerindeki aboneliklerin önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurguladı.

Apple'dan beklenmedik App Store değişikliği!

Apple, dünya çapında toplam 175 ülkeden 650 milyon kullanıcının App Store'a giriş yaptığını açıkladı. Paylaşılan rakamda, 2022'de oyunculara sunulan Apex Legends'in ve Apple'ın yılın uygulaması seçtiği BeReal'in önemli bir katkısı olduğunu belirtmekte fayda var.

Apple Music, 100 milyondan fazla şarkıya ev sahipliği yapıyor

Apple tarafından yayınlanan raporda Apple Music de yer aldı. Şirket, uygulamanın 2022 yılında eklenen şarkılarla birlikte, toplamda 100 milyondan fazla müziğe ev sahipliği yaptığını açıkladı. Ayrıca toplam dinleyici sayısında da üç kat artış olduğu vurgulandı. 2022'ye ait diğer veriler ise şu şekilde;

Apple TV+ hizmetinde yer alan yapımlar için 300 ödül ve 1.305 adaylık.

Apple Arcade oyunlarından 250 milyondan fazla oyun içi başarım.

Apple Fitness+ için 3.500 yeni egzersiz ve meditasyon eklendi.

Apple News+ için 3.000 yeni sesli haber.

İki faktörlü doğrulama kullanan iCloud hesapları, yüzde 95 artış gösterdi.

Peki sizler Apple tarafından yayınlanan istatistikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.