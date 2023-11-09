Apple, iOS 18 ile Siri'yi daha akıllı hale getirmek için büyük bir yapay zeka güncellemesi yapacak. iPhone 16 serisi ise yapay zeka odaklı olacak ve 3 nm çipler sayesinde özel yeteneklere sahip olacak.

iOS 18 ile Siri'ye büyük bir yapay zeka güncellemesi geliyor

Apple, son aylarda büyüyen üretken yapay zeka yarışında en sessiz kalan firmalardan biri oldu. Google birçok model üzerinde çalışıyorken, Microsoft ise ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile iş birliği yapıyor. Ancak yeni iddialar, iOS 18 ile Siri'ye büyük bir yapay zeka güncellemesi geleceğini ortaya koydu.

iOS 18 ve Siri için yapay zeka dönemi başlıyor

Çin'den gelen yeni sızıntılara göre iPhone 16 serisi, yapay zeka odaklı olacak. Bu seride yer alacak 3 nm çiplerin cihaz içerisinde yapay zeka yeteneklerini çalıştırmasına olanak sağlayacağı bildirildi. Apple'ın iOS 18'de büyük dil modeli (LLM) kullanarak Siri'yi daha akıllı hale getirmek istediği de söyleniyor.

İddialara göre iOS 18, bulut tabanlı işleme yoluyla tüm Apple cihazlarına gelişmiş Siri ve yapay zeka entegrasyonu getirecek. Ancak iPhone 16 serisine güç verecek 3nm silikon çipler ise bu akıllı telefonların bazı özel yapay zeka yeteneklerine erişmesini sağlayacak.

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Yapay zeka özelliklerine ek olarak, iPhone 16 modellerinin daha önceki cihazlarda bulunmayan ekstra bir "Yakalama Butonu" içerdiği söyleniyor. Rapora göre bu düğme, iPhone 16'nın 3nm çipi sayesinde yapay zeka destekli fotoğraflar çekecek. Hatta Apple'ın artırılmış gerçeklik uygulamaları çalıştırmak istediği de söyleniyor.

Ayrıca daha önceki tahminlere göre Apple, önümüzdeki iki yıl içinde yapay zeka yatırımlarını büyük ölçüde artırmış olacak. Teknoloji devinin, yapay zeka sunucularına yapacağı toplam harcamanın 5 milyar doları aşacağı öngörülüyor.

Apple'ın bulut işleme sayesinde tüm cihazlarına yapay zeka getirmesi olası görünüyor. Ancak iPhone 16 serisinin, özellikle 3nm çipinden güç alan modellerin, daha özel yeteneklere sahip olması da kaçınılmaz duruyor.