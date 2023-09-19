iOS 17, bir dizi heyecan verici yeni özellik ve değişiklikle geldi. İşte iOS 17'nin gizli 10 özelliği!

iOS 17, bir dizi heyecan verici yeni özellik ve değişiklikle geldi. İşte iOS 17'nin gizli 10 özelliği!

iOS 17'nin gizli 10 özelliği!

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iPhone Bekleme Modu: iOS 17, iPhone'un Kilit Ekranı deneyimini geliştirmek için yeni yatay StandBy modunu tanıtıyor. Bu mod, çeşitli özelleştirilebilir saat kadranları ve üçüncü taraf widget'ları içeriyor.

İletişim Posterleri: iOS 17, iletişim posterleri ile daha fazla özelleştirme sunuyor. Farklı tasarımlar oluşturabilir ve bunları kendiniz ve diğerleri için paylaşabilirsiniz.

Canlı Sesli Mesaj: Canlı Sesli Mesaj, bir aramayı cevaplamadan önce arayanın sesini dinlemenizi sağlar, böylece cevaplamak isteyip istemediğinizi bilirsiniz.

Kişisel Ses: Bu özellik, kullanıcıların seslerini kaydedip gelecekte kullanmak üzere saklamalarını sağlar. Bu özellik, özellikle sağlık nedenleri veya hazırlıklı olma amacıyla kullanışlıdır.

Çevrimdışı Apple Haritaları: iOS 17 ile Apple Haritalar'ı çevrimdışı kullanım için indirebilirsiniz. Bu, pil tasarrufu yapmak veya bağlantı olmadığında harita verilerine erişmek için kullanışlıdır.

Paylaşılan Şifreler: iOS 17, paylaşılan iCloud Anahtar Zinciri kasaları oluşturarak herhangi biriyle veya grupla şifre paylaşımını kolaylaştırır.

2FA Kodlarını Otomatik Silme: iOS 17, kullanıldıktan sonra 2FA (İki Faktörlü Kimlik Doğrulama) kodlarını otomatik olarak silme yeteneği sunar, bu da kullanıcı deneyimini daha sorunsuz hale getirir.

iOS 17, bu özelliklerin yanı sıra birçok başka geliştirme ve iyileştirme sunar. iOS 17, iPhone kullanıcıları için heyecan verici yeni bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor.