iOS 17 ile Siri'ye gelen yenilikler

Apple, WWDC 23 etkinliği ile yeni nesil işletim sistemlerinin de tanıtımını yaptı. Eylül ayında yapılacak iPhone 15 tanıtımı ile birlikte ise işletim sistemleri genel kullanıma sunulacak. Şu anda beta testleri yapılan iOS 17 ve diğer işletim sistemlerinin özellikleri de netleşmeye başladı. iOS 17 ile sunulacak Siri özellikleri: Hey Siri'ye veda, Arka arkaya talep, Makale okuma, Müçüncü taraf mesajlaşma uygulaması desteği, Bekleme modunda Siri aktif olabilecek.

Apple, WWDC 23 etkinliği ile yeni nesil işletim sistemlerinin de tanıtımını yaptı. Eylül ayında yapılacak iPhone 15 tanıtımı ile birlikte ise işletim sistemleri genel kullanıma sunulacak. Şu anda beta testleri yapılan iOS 17 ve diğer işletim sistemlerinin özellikleri de netleşmeye başladı.

iOS 17 ile sunulacak Siri özellikleri

Apple'ın dijital asistanı Siri de iOS 17 ile birlikte önemli yeniliklere kavuşacak. Yeni güncellemeler ile birlikte Apple kullanıcılarının en iyi dostu çok daha yetenekli hale geliyor. Biz de iOS 17 ile Siri üzerinde yapılacak değişiklikleri bir araya getirdik. İşte iOS 17 ile sunulmaya başlanacak olan Siri özellikleri:

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Hey Siri'ye veda

?iOS 17?'de, ?Siri?'yi etkinleştirmek için artık sadece "?Siri?" demek yeterli olacak. Böylece yıllardır uyandırma sözcüğü olarak kullanılan "Hey Siri"ye veda etmiş olacağız. ?Siri? kelimesini duyunca otomatik olarak etkinleşecek olan Siri artık daha doğal bir izlenim verecek.

Arka arkaya talep

?Siri?,artık yeniden etkinleştirilmeye gerek kalmadan arka arkaya söylenen birden fazla isteği tanımlayabilecek. Örneğin, "Siri"den size saati söylemesini istemesinin ardından aynı konuşma zincirinde Siri'den arkadaşınıza geç kalacağınızı mesaj olarak göndermesini talep edebileceksiniz.

Makale okuma

Safari'de, kişisel asistanın size internette yer alan makaleleri okumasını sağlayan yeni bir "Siri" özelliği yer alıyor. Bir sitede Okuyucu Görünümü mevcut olduğu sürece, "?Siri?, bunu bana oku" diyebilir ve ?Siri?'nin sayfadaki içeriği okumasını sağlayabilirsiniz.

Müçüncü taraf mesajlaşma uygulaması desteği

?Siri?'den bir mesaj göndermesini istediğinizde, artık onu hangi uygulamadan göndermek istediğinizi seçebileceksiniz. Böylece, yalnızca Apple'ın yerleşik Mesajlar uygulamasından değil, aynı zamanda Telegram ve WhatsApp gibi üçüncü taraf uygulamalarından da mesaj gönderebileceksiniz.

Bekleme modunda Siri aktif olabilecek

Siri artık iPhone modellerinde bir ev içi asistana dönüşebilecek. ?Siri?'ye bir soru sorduğunuzda, sonuçları yatay modda gösterecek yeni bir tam ekran kullanıcı arayüzü yer alıyor. Örneğin, hava durumunu sorduğunuzda mevcut sıcaklığı ve hava koşullarını gösteren bilgilendir ekranı karşınızda olacak.

Siri, iOS 17 ile bünyesine birçok yeni özellik katacak. Peki siz Siri ve yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsnuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.