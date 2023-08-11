iOS 17 ile iPhone'da Aramayı Bitir Butonu Yeri Değişiyor

Apple'ın eylül ayında gerçekleşecek olan etkinliğinde iOS 17'nin tanıtılacağı ve iPhone'daki en büyük yeniliğin Aramayı Bitir butonunun yeri değişeceği ortaya çıktı.

Apple'ın eylül ayında gerçekleşecek olan etkinliği merakla bekleniyor. Özellikle etkinlikte ürünlerin yanı sıra iOS 17 de tanıtılacak. Etkinlik gününe yaklaştıkça birçok bilgi de sızdırılıyor. Bugün ortaya çıkan haberler, iOS 17 ile birlikte iPhone'daki en büyük yeniliğin olacağını gözler önüne serdi. Söz konusu yenilik ise iPhone "Aramayı Bitir" butonunu ilgilendiriyor. İşte detaylar!

iPhone "Aramayı Bitir" butonunun yeri değişiyor!

Apple, eylülde düzenleyeceği etkinlikte iOS 17'yi de tanıtacak. Etkinlik günü yaklaştıkça iOS 17 ile ilgili de bilgiler her geçen gün ortaya çıkıyor. Bu bilgilerden biri de bugün belli oldu. Söz konusu bilgi ise Apple'ın son iOS 17 beta sürümünde ortaya çıktı.

Son beta sürümündeki değişiklik iPhone'un telefon uygulamasında yıllardır yapılan en büyük yeniliklerden biri olacak. Normalde arama sırasındaki "Aramayı Bitir" butonu diğer seçeneklerden uzakta ve ekranın alt kısmında ortada duruyor. Ancak iOS 17 ile birlikte bu durum değişiyor.

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Yeni sürüm sonucunda "Aramayı Bitir" butonu biraz daha sağa hareket ederek diğer seçeneklerin yanında yer alacak. Böylece ekranın orta kısmında olmak yerine sağ alt köşeden olacak. Söz konusu yenilik bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor.

Yıllarca telefon görüşmelerinin ortaya basarak kapatan kullanıcıların değişiklikle birlikte neler yaşayacağını hayal etmek mümkün. Bundan dolayı da butonun yeni yerine alışmak uzun bir zaman alacağa benziyor. Apple'ın özellikle telefon ekranları büyüdükçe tuş düğmelerinin yerini değiştirmesi ilk kez karşı karşıya kaldığımız bir durum değil.

Şirket, 2021'de iOS 15'in beta sürümünde Safari tarayıcısını değiştirerek URL çubuğunu en alta yerleştirdi ve tasarımı güncelledi. Söz konusu değişimle ilgili olarak Apple tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

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