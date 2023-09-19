iOS 17 Güncellemesi Pil Sorunuyla Karşı Karşıya!

Apple, 5 Haziran'da gerçekleştirdiği WWDC etkinliğinde iOS 17 güncellemesini tanıttı. Bununla birlikte merakla beklenen güncelleme dün itibariyle iPhone modelleri için yayınlandı. Bugünkü haberlere göre birçok yeni özellikle gelen iOS 17, bir pil sorunuyla karşı karşıya! Peki, iOS 17 pil sorunu ne? İşte detaylar!

iOS 17 kurulumu yapan kullanıcılar pil sorunu yaşıyor!

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 17 güncellemesini 5 Haziran'da gerçekleşen WWDC etkinliğinde tanıttı. Heyecanla beklenen güncelleme ise dün yayınlandı. Bununla birlikte kullanıcılar yepyeni özelliklere kavuştu. Ancak bugün ortaya çıkan haberler oldukça can sıkıcıydı.

Çıkan habere göre yeni iOS 17 güncellemesi yeniliklerin yanı sıra pil sorunu ile geldi. iOS 17 güncellemesini yükleyen bazı iPhone kullanıcıları sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Paylaşımda ise iOS 17 kurulumundan sonra telefonlarının şarjının çok hızlı bittiğini açıkladı.

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Tüm bu paylaşımların ardından iAppleBytes, bir test yaptı. Testte iOS 17 güncellemesini yükleyen iPhone modelleri yer aldı. Test sonucunda ise güncellemeyi yükleyen iPhone modellerinin şarjlarında hızlı tükenme olduğu belirlendi.

Özellikle iPhone 13 ve iPhone XR modellerinin şarj sürelerinde önemli düşüşler meydana geldi. Ancak iPhone XR, iOS 14'ün piyasaya sürülmesinden bu yana en zayıf pil performansını sergiledi. iAppleBytes, farklı iOS sürümlerinde pil ömrünün ilerlemesini göstermek için bir tablo sundu. Bu tabloda iOS 15'ten iOS 17'ye kadar olan modellerin gerçek pil ömürleri yer aldı

Bunun sonucunda ise iOS 17'ye geçmeyi planlayan kullanıcıların iOS 16.7'de kalmaları tavsiye edildi. Bu önlemi alarak pil ömrü sorununu önleyebilirler. Ancak yine de Apple'ın ilerleyen zamanladaki güncellemelerde bu sorunu çözmesi bekleniyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlerde pil sorunu oldu mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!