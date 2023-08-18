iOS 17 eksik çıkacak! İşte hemen gelmeyecek özellikler

Apple, WWDC 2023 etkinliğiyle yeni nesil işletim sistemlerinin tanıtımını yaptı. Eylül ayında ise yapılacak iPhone 15 tanıtımıyla birlikte de iOS 17, iPadOS 17 gibi işletim sistemleri genel kullanımda olacak. Ancak ortaya çıkan haberlere göre iOS 17 eksik bir çıkış yapacak. İşte iOS 17 çıkışında sunulmayacak özellikler!

Apple, bu özellikleri ekim ayının sonunda sunabilir!

Apple, eylül ayında gerçekleşecek olan etkinliğiyle iOS 17 işletim sistemini genel kullanıma sunacak. Bununla birlikte iPhone kullanıcıları pek çok yeni özelliğe kavuşacak. Ancak bugün çıkan bir habere göre bazı özellikle hemen kullanımda olmayacak.

Apple'ın resmi sayfası, iOS 17'nin çıkmasıyla hemen kullanılamayacak olan yeni özellikleri gösterdi. Şirket, bu özellikleri daha sonraki güncellemelerle birlikte kullanıcılara sunacak. Peki, işletim sisteminin kullanımda olmasıyla birlikte hangi özellikler hemen kullanılamayacak?

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Hemen gelmeyecek özelliklerden ilki "Günlük" uygulaması oluyor. Apple'ın bu uygulama hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Günlük, özel anları düşünüp yeniden yaşamanın yeni bir yolunu sunuyor. Hayatınızdaki önemli olaylar veya günlük aktivitelerle ilgili düşüncelerinizi not alın (…)"

Bir diğer özellik ise "Ortak Apple Music Çalma Listeleri" oluyor. Bu özellik birden çok kişinin paylaşılan bir çalma listesine müzik eklemesini sağlıyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar şarkıları yeniden sıralayıp kaldırma şansına sahip oluyor.

Listede yer alan bir başka özellik de "İnternet üzerinden AirDrop Aktarımı". Bu özellik pek çok kullanıcının merakla beklediği özelliklerden bir tanesi. Söz konusu özellik sayesinde AirDrop kapması alanından çıksanız dahi hem siz hem de alıcı kişi iCloud hesabında oturum açtığı zaman içeriği internet üzerinden göndermek mümkün oluyor.

İddialara göre Apple birkaç haftadır iOS 17.1'i dahili olarak test ediyor. Bununla birlikte sıraladığımız tüm bu özelliklerin iOS 17'nin ilk çıktığı an değil muhtemelen ekim ayının sonunda yayınlanması bekleniyor.

Peki, siz iOS 17 özellik gecikme olayı hakkında ne düşüyorsunuz? Hangi özelliği daha çok bekliyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!