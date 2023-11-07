iOS 17'den acemi şoförler için yepyeni özellik!

iOS 17, iPhone kullanıcılarının deneyimlerini arttırmaya devam ediyor. Görsel Arama özelliği, araba sorunlarında yardımcı oluyor.

Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte dağıtmaya başladığı iOS 17 sürümü, birçok yeniliğe ev sahipliği yapıyor. Teknoloji devi, geri dönüşleri de dikkate alarak bazı özellikler kazandırıyor. Sürüm çıkmadan önce birçok kez sızıntı bilgisini paylaştığımız bir özelliğin daha geldiği ortaya çıktı.

iOS 17 Görsel Arama özelliği, araba arızalarını tespit edebiliyor

iOS 17'nin en dikkat çekici yeniliklerinden birisi de çektiğiniz resimlerdeki şeyleri tanımlayan ve bunlar hakkında size daha fazla bilgi gösteren özelliği oldu. Görsel Arama özelliği, araba sahiplerini ilgilendiren önemli bir yükseltmeye ev sahipliği yapıyor.

Birçok kişi araba sahibi olsa da detaylı olarak araba bilgisine sahip değil. Gösterge panelinde bir anda beliren semboller, bizlerde arıza süphesi uyandırıyor. Böyle durumlarda hemen soluğu bir araba ustasının yanında alıyoruz. Apple, Google'da aramaya yapmaya gerek bile bırakmıyor.

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Bundan böyle iOS 17 Görsel Arama özelliği, araba panelinde yer alan sembollerin ne anlama geldiğini söyleyecek. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan iOS 17.1 ile birlikte özellikte bazı başka iyileştirmelere gidildi. Bundan böyle bir videonun herhangi bir anında durdurup o görsel üzerinden arama yapabileceksiniz.

İşte iOS 17.1 ile birlikte gelen bazı iyileştirmeler;

AirDrop: AirDrop kapsama alanının dışına çıktığınızda içeriğin aktarılması internet üzerinden sürdürülür.

Bekleme Modu: Ekran kapalıyken yeni denetleme seçenekleri (iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max).

Müzik: Favoriler; parçaları, albümleri ve listeleri içerecek şekilde genişletilmiştir ve arşivde favorilerinizi görüntüleyecek şekilde de filtreleyebilirsiniz. Yeni kapak resmi koleksiyonu, listenizdeki müzikleri yansıtacak şekilde renk değiştiren tasarımlar sunar. Her listenin altında görünen parça önerileri listenizin havasına uyan müzikleri eklemeyi kolaylaştırır.

Kilitli ekranda Fotoğraf Karıştırma ile kullanılacak belirli bir albüm seçme seçeneği

Matter kilitleri için ev anahtarı desteği

Aygıtlarda eşzamanlanan Ekran Süresi ayarlarının güvenilirliğini artırır

Apple Watch aktarılırken veya ilk kez eşlenirken Önemli Konum gizlilik ayarının sıfırlanmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Siz bir görüşmedeyken gelen başka aramalardaki kişi adlarının görünmemesine neden olan bir sorunu çözer

Özel ve satın alınmış zil seslerinin SMS tonunuza yönelik seçenekler arasında görünmemesine neden olan bir sorunu giderir

Klavyenin yanıt verebilirliğinin azalmasına neden olan bir sorunu düzeltir

Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri (tüm iPhone 14 ve iPhone 15 modelleri)

Ekran görüntüsünün sabit kalmasına neden olan bir sorunu düzeltir