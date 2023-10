iOS 17.1 ufukta: İşte iPhone'lara gelecek 4 büyük yenilik!

iOS 17'nin yayınlanmasının ardından gözler bu sefer de iOS 17.x sürümlerine çevrildi. İlk gelecek olan iOS 17.1 ile ilgili gelişmeler de her gün karşımıza çıkıyor. RC sürümü de geliştiriciler için sunulan iOS 17.1, her an tüm kullanıcılara sunulabilir. Peki bu yeni güncelleme ile destekleyen iPhone modelleri ne gibi yenilikler alacak? İşte iOS 17.1 ile gelecek 4 büyük yenilik!

iOS 17.1 ile gelecek 4 büyük yenilik

1. Bekleme Modu özelleştirme

Bekleme Modu aslında iPhone'unuzu şarj olurken bir başucu saatine dönüştürür; örneğin saati ve tarihi veya telefon galerisinden bir fotoğraf seçimini gösterebilir. iOS 17'yi çalıştırabilen her iPhone'da mevcuttur ancak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri ile iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde karşımıza çıkan her zaman açık ekranlarda en iyi şekilde çalışır.

Bekleme modu iOS 17 ile birlikte sunuldu ancak iOS 17.1 başka bir özelleştirme seçeneği ekliyor. Yeni güncelleme ile birlikte ne zaman kapanacağını kontrol edebilirsiniz. Otomatik olarak (oda karanlık olduğunda ve iPhone'unuz kullanılmadığında), 20 Saniye Sonra veya Hiçbir Zaman seçeneklerini seçebilirsiniz.

2. Apple Müzik Favorileri

Apple Music şu anda sanatçıları Favorilere eklemenize izin veriyor ancak bu, iOS 17.1'deki şarkıları, albümleri ve çalma listelerini içerecek şekilde genişletilecek. Daha önce Apple Music arayüzünde 'sevdiğiniz' tüm parçalar (yani yanlarındaki kalp simgesine dokunduğunuz) Favoriler'e dönüştürülecek.

İOS 17.1 güncellemesi ayrıca birkaç arayüz ayarlamasıyla şarkıları Favorilerinize eklemeyi de kolaylaştıracak. Örneğin kilit ekranı widget'ındaki yıldız simgesi düğmesine dokunarak bir şarkıyı favorilerinize ekleyebilirsiniz. Şu anda oynatılan ekranında da benzer bir düğme bulunacak ve Favorilere Kütüphane bölümünden de erişilebilecek.

3. iOS 17.1 ile bağlantılı AirDrop aktarımları

iOS 17.1 ile gelen bir diğer değişiklik ise AirDrop aktarımlarında yapılan iyileştirme oldu. Aktarımlara Wi-Fi veya hücresel ağlar üzerinden başlatıldıktan sonra devam edebileceksiniz. Bu, çok sayıda dosyayı göndermek için uzun süre birinin yanında durmanıza gerek olmadığı anlamına geliyor.

Güncelleme geldikten sonra Ayarlar'da Genel >AirDrop'ta hücresel ağlar üzerinden aktarıma olanak tanıyan yeni bir geçiş anahtarı göreceksiniz; AirDrop menzilinin dışına çıkarsanız Wi-Fi üzerinden aktarımlar otomatik olarak devreye girecektir.

4. Kilit Ekranı fotoğrafları

iPhone'unuzun kilit ekranında kullanabileceğiniz Fotoğraf Karıştırma adı verilen bir seçenek vardır: Bunu, kilit ekranına basılı tutarak, ardından artı düğmesine dokunarak ve ardından Fotoğraf Karıştır'ı seçerek bulabilirsiniz.

Şu anda, Fotoğraflar galerinizden seçilen temalı, öne çıkan fotoğraflara dayalı olarak Apple tarafından sağlanan galerileri veya manuel olarak seçtiğiniz bir dizi görseli kullanmakla sınırlısınız. İOS 17.1'de, karıştırılacak belirli albümleri seçebileceksiniz, bu da size kullanışlı bir ekstra özelleştirme seçeneği sunacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.