iOS 17.0.3 İle iPhone 15 Pro Modellerinin Isınma Sorunu Çözüldü

Apple, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerindeki ısınma sorununu iOS 17.0.3 güncellemesi ile çözdü. Yeni güncelleme ile kullanıcılar daha stabil bir kullanım deneyimi yaşayacak.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri son günlerde karşımıza ısınma sorunu ile birlikte çıkıyordu. Apple ise yazılımsal bir iyileştirme ile sorunun çözümünü sağlamış gibi duruyor. İşte iPhone 15 Pro modelleri için ısınma sorununu bitiren iOS 17.0.3 güncellemesi.

iPhone 15 Pro modelleri neden ısınıyor?

iPhone 15 serisi çıkış yaptığı günden beri birden fazla sorunla karşımıza geldi. Bu sorunların bazıları can sıkıcı dursa da, aslında çoğu yazılım kaynaklı. Bunlardan birisi de ısınma problemi. iOS 17.0.2 sürümü, yeni iPhone modellerine performans ve ısınma sorunları getirirken, yeni işletim sistemi bunların tamamını çözdü.

iOS 17.0.3'ü yayınlamasıyla 15 Pro modellerinin sorunlarını çözen Apple, artık daha stabil kullanım sunuyor. iOS 17.0.3 ile oyun esnasında 2 derece daha düşük sıcaklıklar ölçen 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları, artık ısınma problemi ile karşılaşmıyor. Hatta termal kamera ile ölçülen ısılara baktığımızda iki işletim sistemi arasında 7 derece sıcaklık farkı bile oluştuğu kullanıcılar tarafından görülmüş.

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Öte yandan aynı cihaz üzerinde Geekbench'ten 27,381 puan alan iOS 17.0.3, 27.163 puan alan iOS 17.0.2'yi ardında bırakıyor. FPS tarafında ise 15 Pro Max üzerinde Honor of Kings'te 105 FPS sunan iOS 17.0.2, 117 FPS sunan iOS 17.0.3'ün yine gerisinde kalıyor.

Genel olarak baktığımızda iOS 17.0.3 performans ve ısınma tarafında iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde ciddi çözümler sunuyor. Siz iOS 17.0.3'ü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.