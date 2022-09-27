iOS 16'nın pil sorunu devam ediyor! Çözüm var mı?

iOS 16 ile gelen pil tüketim sorunu devam ediyor. Peki iPhone kullanıcılarının problem çözülene kadar alabileceği önlemler neler?

Apple eylül ayının başında düzenlediği etkinlikte yeni iPhone 14 serisini, AirPods ve Apple Watch modellerini tanıttı. Bunun ardından iOS 16 işletim sistemini de tüm destekleyen modeller ile paylaştı. Fakat yeni sürüm beraberinde birçok yazılım problemini getirdi. Bunların başında ise hala devam eden hızlı batarya tüketimi geliyor.

iOS 16 ile gelen pil tüketim sorunu devam ediyor!

Birçok iPhone kullanıcısı çıktığı ilk gün itibariyle yeni güncellemeleri cihazlarına yüklüyor. Fakat her sürümde olduğu gibi bu yıl da yeni iOS 16 bazı sorunları beraberinde getirdi. Bunlardan kamera titremesi gibi bazıları halihazırda çözülmüş durumda.

Fakat iOS 16 ile gelen bir diğer önemli sorun olan yüksek pil tüketimi hala devam ediyor. iPhone kullanıcıları ise bir sonraki güncelleme ile çözülmesi beklenen probleme karşı bazı geçici çözüm önerilerini deneyerek bu tüketimi düşürebilir.

iOS 16 sürümünde korkutan e-posta açığı!

İlk olarak yeni gelen Kilit Ekranı özelliği içerisinde bulunan widget benzeri tüm özellikleri kapatarak işe başlayabilirsiniz. iPhone 14 Pro ve Pro Max kullanıcıları ise her zaman açık ekran özelliğini bir süreliğine kullanmamayı düşünebilir.

Bir diğer etki edebilecek yöntem ise sürekli açık olan uygulamalar ve widgetlar olacaktır. Örneğin arka planda devamlı olarak çalışan ve size bildirim gönderen fitness, takip ve sağlık uygulamaları varsa bunları yalnızca uygulama içerisinde aktif olması için ayarlamak mümkün.

Buna ek olarak, hava durumu ve astroloji gibi ekranın belirli bir bölümüne sabitlediğimiz, sürekli olarak konum verisi çeken ve cihaz tuş kilidinde olsa bile arka planda internet tüketmeye devam eden uygulamaları da kapatmak etkili olabilir. Tabii tüm bunlara rağmen sorun yeni güncelleme ile çözülene kadar pil tüketiminiz iOS 15'den yüksek olacaktır.

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