iOS 16.4 ikinci Beta güncellemesi yayınlandı! Neler yeni?

Teknoloji devi Apple, iOS 16.4 ve iPadOS 16.4 sürümünün merakla beklenen ikinci Beta güncellemesini yayınladı. Geliştiriciler için sunulan söz konusu sürüm, yeni özelliklerin yanı sıra birçok sorunu da çözüme kavuşturuyor. İşte iOS 16.4 Beta 2 güncelleme notları!

iOS 16.4 Beta 2 neler sunuyor?

iOS 16.4 Beta 2 ile birlikte Unicode 15.0 kodlama desteği geldi. Bu iOS için pek çok yeni emojinin test edildiği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra Apple Pencil için daha vurgulu çizimler yapmamıza olanak sağlayan Tilt ve Azimuth özellikleri, iPhone'u da desteklemeye başladı.

iOS 16.4 Beta 2 ile gelen yeni özellikler hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil. Bunun yanı sıra test edilmesi amacıyla yayınlandığı için birçok hatayı barındırıyor olabilir. Bu nedenle kararlı sürümü beklemenizi tavsiye ederiz.

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iOS 16.4 Beta 2 güncelleme notları

Yeni Özellikler

Yeni Unicode 15.0 Emoji desteği.

Korece klavye için otomatik düzeltme artık kullanılabilir.

Ukraynaca klavye artık metin tahmin etme özelliğini destekliyor.

Gujarati, Punjabi ve Urduca klavyeler, harf çevirisi düzenlerini destekliyor.

Choctaw ve Chickasaw için yeni klavye düzenleri geldi.

Çözülen hatalar

MapKit: MKOverlay nesnelerinin performansı iyileştirildi.

Geçiş anahtarları ve parolalar için Otomatik Doldurma da dahil olmak üzere Otomatik Doldurma, artık web içeriğindeki bir Gölge DOM'de bulunan giriş öğeleriyle çalışıyor.

Bir WKWebView'deki bir web sayfasından PublicKeyCredential.isUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable() veya PublicKeyCredential.isConditionalMediationAvailable() çağrılması, çağrı yapan uygulamanın İlişkili Etki Alanlarına bağlı olarak geçiş anahtarlarının kullanılıp kullanılamayacağını artık doğru bir şekilde döndürüyor.

Bilinen sorunlar

Eşleştirmeyi başlatan iOS aygıtının ana merkezle aynı iCloud hesabında olması gerekir. Matter aksesuarlarını davet edilen bir kullanıcı değil, yalnızca evin sahibi eşleştirebilir.

11 haneli kurulum kodunu kullanarak bir Matter aksesuarını eşleştirirken hata mesajı alabilirsiniz.

Mevcut bir güncellemeye sahip bir Matter aksesuarında manuel yazılım güncellemesi denendiğinde Home, güncelleme yapılmış olsa dahi uyarı gösterebilir.

Bir güncelleme devam ederken Matter aksesuarları için yazılım güncelleme ekranında yanlış sürüm numarasını gösterilmesi.

Eşleştirmenin hemen ardından Home uygulamasında mevcut bir yazılımı güncellemesi sunulmaması.

Aynı ürün yazılımına aynı aksesuar türünden birden çok güncelleme yapıldığında veya bir aksesuar için (artımlı güncelleme sırasında) arka arkaya ürün yazılımı sürümleri varsa, yeni ürün yazılımı güncellemesi sunulmayabilir.

iCloud için Gelişmiş Veri Koruma açıldığında Pages, Numbers ve Keynote beklenmedik bir şekilde ortak çalışma belgelerinin kapatılmasını gerektirebilir.

iOS 16.4 Beta 2 nasıl indirilir?

Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Genel >Yazılım Güncelleme bölümüne girin.

Güncelleme için uygun olup olmadığınızın kontrol edilmesi için birkaç saniye bekleyin.

Güncelleme göründüğünde İndir ve yükle butonuna dokunun.

Hizmet Şartlarını okuyun ve kabul edin.

İndirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. iPhone şarjınızın yüksek olduğundan ve internete bağlı olduğunuzdan emin olun.

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