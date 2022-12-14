iOS 16.3'ün ilk beta sürümü yayınlandı! İşte yenilikler

Apple, iOS 16.3 ve iPadOS 16.2 için ilk beta sürümlerini, test edilmesi amacıyla geliştiriciler için yayınladı.

Dün, uzun zamandır merakla beklenen iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemesi tüm kullanıcılar için sunuldu. Aradan bir gün geçtikten sonra Apple, en yeni iOS 16.3 ve iPadOS 16.3 için ilk beta sürümünü geliştiricilere sundu.

iOS 16.3 beta testleri başladı!

Yeni sürüm, test edilmesi amacıyla Apple'a kayıtlı geliştiriciler için yayınlandı. Uzun zamandır değişiklik yapılmayan kısımlara bakacak olursak, emojiler bölümünde bir takım yenilikler görebiliriz. Bununla beraber iOS 16.3 ve MacOS Ventura 13.2 için fark edilen ilk değişiklik, güvenlik bölümünden oldu. Söz konusu özellik ile birlikte artık kullanıcı hesaplarında yeni bir cihazdan oturum açıldığında, ek güvenlik anahtarı istenecek.

Yeni güvenlik özelliğine sahip iOS 16.3'ün ilk betası, 5.33 GB boyutunda. Apple'ın geliştirici grubunda yer alan kullanıcılar güncellemeyi, yeni sürümü destekleyen iPhone cihazlarına hemen indirebilirler.

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iOS 16.3 beta nasıl indirilir?

iOS 16.3 için genel beta güncellemesinin yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Yeni sürüme daha erken erişmek istiyorsanız, bir geliştirici hesabı açmanız gerekiyor. Bunun için Apple'a her yıl 99 dolarlık bir ücret ödemelisiniz.

Mevcut olarak bir geliştirici hesabınız varsa, iOS 16.3 beta sürümünü buraya tıklayarak Apple Developer Center sayfası üzerinden indirebilirsiniz. Web sayfasına giriş yaptıktan sonra cihazınıza uygun profili seçin ve indirmeyi başlatın. Sistem Tercihleri bulunan Yazılım Güncelleme bölümünden yükleme işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

Bunları yaptıktan sonra ise şu adımları uygulayın;

iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasına girin

Genel Ayarlar >Yazılım Güncellemesi yolunu takip edin

İndir ve Yükle seçeneğine tıklayın

Apple geliştiricisi değilseniz, yeni beta sürümünü yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Zira, her yeni güncellemede olabileceği gibi, bunda da birçok hatayla karşılaşabilir ve eski sürüme dönmek zorunda kalabilirsiniz.

Apple, iOS ile birlikte MacOS Ventura 13.2, watchOS 9.3 ve tvOS 16.3 için de birer beta sürümü yayınlandı. Hepsi bir arada yayınlanan bu güncellemelerin getirdiği yeniliklerin tamamı, önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

Peki sizler iOS 16.3'ün ilk beta sürümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!