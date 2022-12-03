iOS 16.2 ne zaman çıkıyor?

Yıl sonunda genel kullanıma sunulması beklenen iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 için lansman tarihi daralmaya devam ediyor.

Apple, Ekim ayı sonunda iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemelerini test etmeye başladı ve hem geliştiricilere hem de bazı kullanıcılara beta sürümleri sağladı. Şu an itibariyle, sonuncu bu hafta başı olmak üzere toplamda dört beta sürümü yayınlandı. Durum böyleyken işletim sisteminin yeni sürümünün de çıkış tarihi netleşmeye başladı.

iOS 16.2 dördüncü beta sürümü ile lansmana göz kırpıyor

Yıl sonunda genel kullanıma sunulması beklenen iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 için lansman tarihi daralmaya devam ediyor. Bu süreçte Apple'ın beta sürümlerinde izlediği politikalar da iOS 16.2'nin çıkış tarihini tahmin etmemize yardımcı oluyor.

ABD'lik teknoloji devi işletim sistemlerini genel anlamda sunmadan önce genellikle 5 veya daha fazla beta sürümü yayınlıyor. Ancak geçtiğimiz yıl iOS 15.2'yi görmeden önce sadece 4 beta sürümü ile karşılaşmıştık. Bu yüzden Apple bu sene de benzer bir politika izleyebilir.

iOS 16.2 güncellemesiyle gelecek yenilikler belli oldu!

Eğer durum böyle olursa; 6 Aralık Salı günü genel sürümden önceki son iOS 16.2'yi bekleyebiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde 12 Aralık haftasında bir iOS 16.2 lansmanı görmemiz oldukça muhtemel görünüyor.

Eğer Apple'ın bir beta sürümü daha yayınlama ihtimali var ise lansman 19 Aralık haftasına kayabilir. Ancak bu tarih noel tatiline çok yakın olduğu için tercih edilmesi zor görünüyor. Diğer yandan geçtiğimiz sene 2 Aralık'ta dördüncü beta sürümünü yayınlayan Apple, 7 Aralık'ta resmi sürümden önceki son hali ve 13 Aralık Pazartesi günü ise nihai sürümü bizlerle paylaşmıştı.

Apple yeni iOS sürümü ile birlikte kullanıcılarına Freeform, uyku ve ilaç takibi için iki yeni widget, Always On Display, Canlı Etkinlikler, Daha Sık Güncelleme ve Ev uygulaması için yeni mimari sunacak. Peki siz iOS 16.2 ve iPadOS 16.2 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.