iOS 16.2 hataları, iPhone kullanıcılarını canından bezdirdi!

Apple'ın iPhone'lar için yayınladığı iOS 16.2 güncellemesi, birçok hatayı da beraberinde getirdi! İşte detaylar...

Apple, iPhone cihazalar için 13 Aralık tarihinde iOS 16.2 güncellemesini yayınlandı. Birçok yenilik sunan bu güncelleme ek olarak hataları da beraberinde getirdi. Sosyal medya platformu Reddit üzerinden birçok iPhone kullanıcı iOS 16.2 güncellemesiyle birlikte gelen hatalar ile ilgili paylaşımlar yaptı. Peki, iOS 16.2 güncellemesi ne gibi hatalar veriyor? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

iOS 16.2 sürümü, birçok uygulama için kritik hata veriyor!

iPhone kullanıcıları tarafından Reddit'te paylaşılan içeriklere göre iOS 16.2 güncellemesi birçok hatayı da beraberinde getirdi. Bu hatalardan ilki şarjın hızlı bir şekilde güncelleme alan tüm cihazlarda tükenmesi oldu. Şarjın iPhone'lar için hızlı tükenmesi, birçok Apple müşterisi tarafından sosyal medyada şikayet konusu oldu.

iOS 16.2 güncellemesiyle gelen hatalar arasında kameranın donması da yer alıyor. Kamera uygulamasına giren iPhone kullanıcıları, anlık fotoğraf çekmek istedikleri durumlarda uygulamadan yararlanamıyor. Bunlara ek olarak akıllı telefonlarda klavyenin geç açılması ya da açılırken donma hatası da iOS 16.2 güncellemesinde yer alıyor.

iOS 16.3 Beta 2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler

Tüm bunlar dışında Apple Music, HomeKit ve Odak Modları ile ilgili de benzer birtakım sorunlar iOS 16.2 güncellemesi için Reddit paylaşımları arasında mevcut. iOS 16.2 güncellemesi, iPhone 8 dahil olmak üzere devamında tanıtılan bütün telefonlarda yükseltilebiliyor. Bu nedenle hataların model bazlı değil de güncelleme odaklı olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan son olarak iOS 16.3 Beta 2 güncellemesi yayınlandı. Yine de Apple'ın buna bir süre daha verip ve öne iOS 16.2.1 güncellemesini yayınladıktan sonra iOS 16.3 güncellemesini sunması da beklenenler arasında.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de güncellemede bu hataları yaşadınız mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.