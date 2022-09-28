iOS 16.1 Beta 3 sürümü neler getiriyor?

Apple, iOS 16.1 Beta 3'ü ortaya çıkarmasından hemen sonra, daha fazla kullanıcının denemesi için genel beta sürümünü yayınlama kararı aldı.

Apple, iOS 16.1 Beta 3'ü ortaya çıkarmasından hemen sonra, daha fazla kullanıcının denemesi için genel beta sürümünü yayınlama kararı aldı. Yeni sürüm ile birlikte WWDC 2022 etkinliğinde duyurulan özelliklerin yanı sıra Apple'ın üzerinde çalıştığı yeni ince ayarlamaları da beraberinde getiriyor.

Daha fazla iPhone modeli ana ekranda pil yüzdesine kavuşuyor

ABD'li teknoloji devi, iOS 16.1 public beta 3'ün yanı sıra iPadOS 16.1 public beta 4, watchOS 9.1 public beta 3, tvOS 16.1 public beta 3, HomePod 16.1 public beta 3 ve macOS Ventura 13 public beta 7'yi de görücüye çıkarıyor.

iOS 16'nın pil sorunu devam ediyor! Çözüm var mı?

iOS 16.1 ile birlikte sunulan yenilikler:

Canlı Aktiviteler: Canlı Aktiviteler, kilit ekranınızdan gerçek zamanlı olarak olup bitenlerden haberdar olmanıza yardımcı olur.

Canlı Aktiviteler API'sı: Devam eden bir spor oyununu takip edebilir, sürüşünüzün ilerlemesini izleyebilir veya kolayca sipariş vermenizi sağlıyor. Yeni geliştirici API'si ile favori üçüncü taraf uygulamalarınızdan Canlı Etkinliklere göz atabilirsiniz.

Apple Cüzdan uygulaması silinebilir: OS 16.1 artık kullanıcıların Cüzdan uygulamasını ilk kez silmelerine izin veriyor. Cüzdan uygulamasını sildiğinizde ise Apple Pay, Apple Cash ve Apple Card dahil olmak üzere bir dizi farklı özelliği kullanamayacağınızı hatırlatalım.

Matter desteği: Matter, uyumlu aksesuarların platformlar arasında sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasını sağlayacak yeni bir akıllı ev bağlantı sistemi olarak öne çıkıyor.

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı: Fotoğraflar en fazla altı kullanıcının paylaşacağı, katkıda bulunabileceği ve görüntüleyebileceği ayrı bir iCloud kitaplığı getiriyor. Kullanıcılar, kişisel kitaplıklarından mevcut fotoğrafları paylaşmayı veya bir başlangıç ??tarihine veya fotoğraflardaki kişilere göre paylaşmayı seçebilecek.

Temiz Enerji Şarjı: Temiz Enerji Şarjı, şebekenin daha temiz enerji kaynakları kullandığı zamanlar için şarj sürelerini optimize ederek iPhone'un karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyor.

Daha fazla iPhone için pil yüzdesi: iOS 16 beta döngüsünde ilk kez geç başlatıldıktan sonra, pil yüzdesi simgesi artık iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini'de de kullanılabilir.

iOS 16.1 Beta 3 ile Apple, artık Setting uygulamalarında duvar kağıdı grupları arasında geçiş yapmanıza ve daha fazla iPad Pro modelinin Stage Manager özelliğini kullanmasına olanak sağlayacak. İlerlyen günlerde Apple yeni güncellemelerle birlikte sistemi daha kararlı hale getirmeyi planlıyor.

Peki siz iOS 16.1 Beta 3 sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.