Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) liderliğinde ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında hayata geçirilen INVENTREPRENEUR: Mucit Girişimci Hızlandırma Programı'nın ikinci dönemi tamamlandı.

BTM'den yapılan açıklamaya göre, INVENTREPRENEUR programının ikinci dönemi Mucit Girişimci Sahnesi isimli çevrim içi etkinlikle sona erdi.

BTM'nin Youtube kanalı üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte, programda yer alan 6 girişimci projelerini tanıttı. Patent Effect Kurucu Ortağı Mustafa Çakır ile Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) Başkanı Bülent Kavaklı "Patent ile Değer Yaratma" adlı bir de söyleşi gerçekleştirdi.

İki yıldır düzenlenen INVENTREPRENEUR: Mucit Girişimci Hızlandırma Programı, icadı olan veya icadıyla ilgili süreçleri sürdüren girişimcilere destek vermek amacıyla hayata geçirildi.

Açıklamada, programdan ilk dönem 50, ikinci dönem 70 olmak üzere toplam 120 girişimcinin faydalandığı belirtildi. Girişimciler program kapsamında temel girişimcilik eğitimlerinden sanal prototipleme ve test faaliyetlerine, mentor ve yatırımcı eşleştirmelerden patent ve faydalı model danışmanlığına uzanan birçok imkandan faydalandı. Her dönemi 6 ay süren programın paydaşları arasında İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Teknopark İstanbul ile TÜMMİAD yer aldı.

Etkinlikte sunum yapan 6 girişim ise şöyle: Sunflower, Prosthetic Worlds, Agon, Hatcherlabs, Tent Bant ve Traick.