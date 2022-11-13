İnternette erişim problemleri yaşanıyor!

Türkiye genelinde birçok internet sitelerine erişim konusunda bir problem mevcut. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformlarına…

Türkiye genelinde birçok internet sitelerine erişim konusunda bir problem mevcut. Kullanıcılar, popüler sosyal medya platformlarına erişemiyor. İşte ayrıntılar…

Popüler sosyal medya platformlarına erişilemiyor!

Kullanıcılar tarafından bildirilen şikayetlere göre popüler internet siteleri ve sosyal medya mecrasına erişim sağlanamıyor. Öyle ki SpeedTest sitesindeki raporlar da bir sorun olduğunu destekler nitelikte.

SpeedTest sitesinde görülen durum raporuna göre şu sitelere/sağlayıcılara erişilemiyor;

YouTube

Türk Telekom (sağlayıcı)

Instagram

Twitter

TikTok

Telegram

WhatsApp

Facebook

Ttnet (sağlayıcı)

Google

İnternet sağlayıcılarından kesinti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminler, Taksim'de yaşanan patlamayı işaret ediyor. Öyle ki RTÜK konuyla ilgili haber yasağı getirdi. Kısıtlamanın ardından popüler sosyal medya platformlarında da erişim sıkıntıları yaşanmaya başlandı.

İnternet üzerinde çıkan haberlerin ardından ShiftDelete.net için Hakkı Alkan'a gelen bilgi ise şu şekilde;

"Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine BTK tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı."

Haber güncelleniyor…