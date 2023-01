İnternetin yeni devrimi: ChatGPT Pro nedir?

İnternetin altını üstüne getiren sohbet botu Chatgpt, çok daha yeni bir sürümle çıkış yapmaya hazırlanıyor. Sohbet botunun geliştiricisi OpenAI, profesyonel kullanıcılara hitap edeceğini söylediği çok daha güçlü ChatGPT Pro için bekleme listesini açtı. Peki paralı ChatGPT Pro nedir ve nasıl kaydolabilirsiniz?

ChatGPT Pro: Özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi

OpenAI, ChatGPT Professional adlı hizmet ile sohbet botunun ücretli bir sürümünü sunmayı planladığını duyurdu. Şu anda pilot aşamasında olan profesyonel sürüm, her zaman kullanıma açık olacak. Halihazırdaki sohbet botu, yoğun olduğu saatlerde kullanıcıları beklemeye alabiliyor.

Here's how ChatGPT Pro works! A lot of users were asking me for proof, so I decided to make a video. pic.twitter.com/QYNn3pRnxI — Zahid Khawaja (@chillzaza_) January 21, 2023

Şirketin açıklamasına göre ayrıca klasik ChatGPT'den daha hızlı yanıtlar verecek. Aynı zamanda ihtiyaç duyduğunuz kadar mesaj sağlayacak. Bu mesaj sayısı, klasik bota göre iki kat daha fazla olacak. İnternete sızdırılan iddialara göre ChatGPT Pro fiyatı aylık 42 dolar civarında. Ancak firmanın bu fiyatlandırmayı resmi olarak paylaşmadığını belirtelim.

https://shiftdelete.net/chatgpt-professional-plan

ChatGPT her ne kadar interneti alt üst etmiş olsa da, bazı kullanıcıların eleştirilerine maruz kaldı. Özellikle paralı sürüm sonrasında sosyal medya ikiye bölünmüş durumda. Bazıları daha uygun maliyetli olabilecek alternatif yapay zeka botlarına geçebileceğini söyledi.

Her zaman kullanılabilir

ChatGPT'den hızlı yanıtlar

İhtiyaç duyduğunuz kadar mesaj

OpenAI, ChatGPT Professional çıkış tarihi için henüz net bir açıklamada bulunmadı. Ancak botun paralı sürümüyle ilgilenen kullanıcılar, paralı sohbet botuyla ilgili daha fazla bilgi almak için bekleme listesine kaydolabilir.

Popüler sohbet botuna karşı Google'ın harekete geçtiğini unutmamak lazım. Alphabet'in yapay zeka firması DeepMind, Sparrow isimli yapay zeka sohbet botunu sundu. 2023'te özel bir beta sürecini başlatacaklarını söyleyen DeepMind, Sparrow'un hem yararlı hem de güvenli olacağının altını çizdi.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.