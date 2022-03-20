"İnternetin cerrahları" evleri fiberle buluşturmaya devam ediyor (1)

UŞAK (AA) - Turkcell'in fiber altyapı çalışmaları kapsamında saç telinden ince kabloları cerrah titizliğinde birleştiren uzman ekipler, Türkiye'nin birçok noktasında evleri hızlı internetle buluşturuyor.

Uşak'ta 115 kilometrelik fiber altyapı ağı çalışmasını tamamlayarak 6 bin evi fiberle buluşturan Turkcell, projenin ikinci etabı için çalışmalarını sürdürüyor.

Fiber altyapının döşeneceği bölgede radar cihazıyla, zarar görecek bir altyapı şebekesi olup olmadığını kontrol eden ekipler, yapılan işaretlemeler doğrultusunda makineyle burada 10 santimetre genişliğinde, 50 santimetre derinliğinde çukur açıyor.

Bu çukur, fiber ağın geçeceği boruların döşenmesinin ardından üzerine başka bir firma tarafından yapılacak kazılarda zarar görmemesi için uyarıcı alüminyum şerit çekilerek kapatılıyor.

Apartman ve evlerin bahçelerinde yapılan kazılarda ise ekili olan çim, çiçek gibi bitkilerin zarar görmemesi adına titizlikle çalışmalar yürütülüyor.

Fiber ağın geçeceği boruların döşenmesinin ardından bir saç telinden daha ince, renkli ve her biri, bir eve internet akışı sağlayan cam kablolar, "internetin cerrahları" olarak adlandırılan uzmanlar tarafından, büyük bir titizlikle birleştiriliyor.

Birleştirilen bu camdan kabloların döşenen borunun içerisinden geçirilmesinin ardından "POP" adı verilen internet bağlantı noktasına sinyal ulaşıyor ve veri akışı sağlanmaya başlıyor.

Döşenen hatta bir arıza oluşması durumunda ise merkeze lokasyon bilgisiyle birlikte arıza maili düşüyor. Ekipler, hızlı bir şekilde gidip bu arızaya müdahale ediyor.

Öte yandan kentin internet akışını sağlayan "POP" merkezinde ise her şey yedekli olarak çalışıyor.

Herhangi bir cihazda arıza oluşması durumunda yedeği olan diğer cihaz devreye giriyor. POP merkezinin genelinde bir arıza oluşması durumunda ise kentteki yedek olan diğer POP merkezi devreye giriyor.

Böylelikle kullanıcıların herhangi bir kesintiyle karşılaşması engelleniyor.

"54 bin kilometrelik bir fiber ağımız söz konusu"

Uşak'taki altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dijitalleşmesine inanmış bir şirket olduklarını söyledi.

Türkiye'nin son teknolojiyi kullanacağı altyapıyı kuracak şekilde çalışmalarını yönlendirdiklerini söyleyen Sezgin, şöyle konuştu:

"Bizim Türkiye'nin 81 iline ulaşan 54 bin kilometrelik bir fiber ağımız söz konusu. 28 ilde de evlere kadar gerçek fiberi götürmüş durumdayız. Uşak da bu illerimizden biri. Burada 115 kilometrelik fiber ağı döşedik. Projenin ilk etabında geçtiğimiz yıl 6 bin evimizi gerçek fiberle buluşturduk. Bu yıl hedefimiz 8 bin eve daha fiber götürmek. Nihayetinde Uşak'taki tüm evlerimizi de fibere kavuşturmak ana hedefimiz. Çünkü fiber aslında iletişim teknolojilerinde yüksek hızları elde edebilmek için bugün itibariyle kullandığımız, kullanılacak en son teknoloji. Biz fiber götürdüğümüz bir eve saniyede 10 gigabit hızları verebilir durumdayız bugün itibarıyla. Tabii ki bu hızların teknolojinin gelişimiyle artması durumunda yine aynı fiber altyapısını kullanarak çok daha yüksek hızları da ileriki dönemlerde verebilir durumda olacağız."

"Cerrah titizliğiyle çalışıyoruz"

Altyapı çalışmalarını büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini kaydeden Sezgin, şöyle devam etti:

"Fiber saç teli kalınlığında, cam malzemeden oluşan bir kablo türü. Dolayısıyla burada cerrah titizliğinde çalışıyor olmak oldukça önemli. Sahadaki teknisyen arkadaşlarımız bu hassasiyetle yaklaşıp, bu hassasiyetle çalışıyor. Bir de şunun özellikle altını çizmek isterim ki, dünyamızda doğanın dengesine destek verecek, bozmayacak teknolojileri kullanmak, sürdürülebilirliği sağlamak da oldukça önemli. Fiber teknolojileri eski kablo teknolojilerine göre yüzde 80 daha az karbon izi bırakan teknolojiler. Bu anlamda da biz fiberin önemini ve teknolojilerde fiberi kullanmayı önceliyoruz."

Fiber teknolojisinin Türkiye'nin dijitalleşmesi için çok önemli ve kritik olduğunu ve fiber teknoloji götürülen illerdeki belediyelerin destekleyici olmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Sezgin, şöyle dedi:

"Netice itibarıyla biz götürdüğümüz kablolarla aslında gittiğimiz yere önemli değer götürüyoruz. Bu anlamda bizim destekleniyor olmamız kritik. Çünkü yüksek yatırımlar da yapıyoruz. Biz bu yatırım maliyetlerini üstleniyoruz. Lokal yöneticilerin de desteğini bekliyoruz. Bu yatırımların büyük kısmı yerli teknolojiler kullanılarak yapılıyor. Bugün ülkemizde fiber kablo üreten birden fazla kuruluş var. Biz bu kabloları yerli olarak temin ediyoruz. Yerli iş gücümüzü insan kaynağımızı kullanıyoruz. Tabii ki teknolojisi noktasında yerliliğin payını her geçen gün arttırıyor olmak bizim çocuklarımızın geleceği açısından da oldukça önemli."

"Fiber altyapı yoksa 5G yok demektir"

Sezgin sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz bu fiber altyapıyı sadece evlere fiber interneti götürmek için değil, bizim mobil baz istasyonlarımızı da bağlamak için oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mobilde de yüksek hızları elde edebilmek için bu fiber bağlantıların baz istasyonlarını fiberle bağlanması oldukça önemli. Geleceğin teknolojisi 5G açısından baktığımızda da aslında 5G hem çok yüksek hızları, hem çok düşük gecikme sürelerini, hem de aynı noktadaki çok yoğun bağlantıyı, yani yüksek kapasiteyi önceliklendiriyor, değer teklifi olarak sunuyor. Bu açıdan da baktığımız da 5G baz istasyonlarının fiberle bağlanması çok kritik. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer fiber altyapı yoksa 5G yok demektir. Bu anlamda da ülkemizin önemli eksiklerinin olduğunu düşünüyorum. Bugün ki altyapıların üzerine 1 milyon kilometrelik bir fiber ağını ülkemize kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu sayede biz çok yüksek hızlara erişme imkanına sahip olacağız. Tabi ki de, burada hem zaman hem de para maliyeti de bu kaynakları etkin kullanmada çok önemli. Biz bu noktada bu fiber altyapılarının da ortak bir şekilde yapılmasını, tüm operatörlerin kullanımına sunulacak şekilde ortak yapılmasının oldukça önemli olduğunu düşünüyorum."